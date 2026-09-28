https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/berlindeki-rus-buyukelciliginin-gozetiminin-arttirildigi-haberine-rusyadan-yanit-biz-de-hayal-gucu-1109103283.html

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği’nin gözetiminin arttırıldığı haberine Rusya'dan yanıt: Biz de hayal gücü olan insanlarız

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği’nin gözetiminin arttırıldığı haberine Rusya'dan yanıt: Biz de hayal gücü olan insanlarız

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberlere ilişkin... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T17:32+0300

2026-09-28T17:32+0300

2026-09-28T17:32+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberleri Rus medyasına yorumladı, Moskova'da da ‘hayal gücü olan insanların’ çalıştığını vurguladı.Zaharova ilgili soruya, “Biz de hayal gücü olan insanlarız” yanıtını verdi.Daha önce Alman Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Alman istihbarat birimlerinin diplomatik personel üzerinde baskı kurmak amacıyla Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetim faaliyetlerini artırdığı ifade edilmişti.Haberde, bu kapsamda büyükelçilik yerleşkesi üzerinde sürekli ve dikkat çekici helikopter uçuşları gerçekleştirildiği, ayrıca Alman istihbarat servislerine ait olduğu düşünülen minibüslerin de birkaç gündür büyükelçiliğin yakınında bekletildiği belirtilmişti.

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