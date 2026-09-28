Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/berlindeki-rus-buyukelciliginin-gozetiminin-arttirildigi-haberine-rusyadan-yanit-biz-de-hayal-gucu-1109103283.html
Berlin'deki Rus Büyükelçiliği’nin gözetiminin arttırıldığı haberine Rusya'dan yanıt: Biz de hayal gücü olan insanlarız
Berlin'deki Rus Büyükelçiliği’nin gözetiminin arttırıldığı haberine Rusya'dan yanıt: Biz de hayal gücü olan insanlarız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberlere ilişkin... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T17:32+0300
2026-09-28T17:32+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
moskova
haberler
mariya zaharova
bild
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090351_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_389bbe5dec383e9e4ede0975608d4f1b.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberleri Rus medyasına yorumladı, Moskova'da da ‘hayal gücü olan insanların’ çalıştığını vurguladı.Zaharova ilgili soruya, “Biz de hayal gücü olan insanlarız” yanıtını verdi.Daha önce Alman Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Alman istihbarat birimlerinin diplomatik personel üzerinde baskı kurmak amacıyla Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetim faaliyetlerini artırdığı ifade edilmişti.Haberde, bu kapsamda büyükelçilik yerleşkesi üzerinde sürekli ve dikkat çekici helikopter uçuşları gerçekleştirildiği, ayrıca Alman istihbarat servislerine ait olduğu düşünülen minibüslerin de birkaç gündür büyükelçiliğin yakınında bekletildiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/almanya-disisleri-bakani-wadephul-lavrov-ile-meslektaslarimin-talebi-uzerine-gorustum-1109067060.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090351_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_47623608252aa0d5c1bd4ace3ac4beed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, haberler, mariya zaharova, bild
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, haberler, mariya zaharova, bild

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği’nin gözetiminin arttırıldığı haberine Rusya'dan yanıt: Biz de hayal gücü olan insanlarız

17:32 28.09.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberlere ilişkin yorumunda Moskova'da da ‘hayal gücü olan insanların’ çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberleri Rus medyasına yorumladı, Moskova'da da ‘hayal gücü olan insanların’ çalıştığını vurguladı.
Zaharova ilgili soruya, “Biz de hayal gücü olan insanlarız” yanıtını verdi.
Daha önce Alman Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Alman istihbarat birimlerinin diplomatik personel üzerinde baskı kurmak amacıyla Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetim faaliyetlerini artırdığı ifade edilmişti.
Haberde, bu kapsamda büyükelçilik yerleşkesi üzerinde sürekli ve dikkat çekici helikopter uçuşları gerçekleştirildiği, ayrıca Alman istihbarat servislerine ait olduğu düşünülen minibüslerin de birkaç gündür büyükelçiliğin yakınında bekletildiği belirtilmişti.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
DÜNYA
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Lavrov ile meslektaşlarımın talebi üzerine görüştüm
26 Eylül, 23:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала