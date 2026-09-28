https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/berlindeki-rus-buyukelciliginin-gozetiminin-arttirildigi-haberine-rusyadan-yanit-biz-de-hayal-gucu-1109103283.html
Berlin'deki Rus Büyükelçiliği’nin gözetiminin arttırıldığı haberine Rusya'dan yanıt: Biz de hayal gücü olan insanlarız
Berlin'deki Rus Büyükelçiliği’nin gözetiminin arttırıldığı haberine Rusya'dan yanıt: Biz de hayal gücü olan insanlarız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberlere ilişkin... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T17:32+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberleri Rus medyasına yorumladı, Moskova'da da ‘hayal gücü olan insanların’ çalıştığını vurguladı.Zaharova ilgili soruya, “Biz de hayal gücü olan insanlarız” yanıtını verdi.Daha önce Alman Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Alman istihbarat birimlerinin diplomatik personel üzerinde baskı kurmak amacıyla Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetim faaliyetlerini artırdığı ifade edilmişti.Haberde, bu kapsamda büyükelçilik yerleşkesi üzerinde sürekli ve dikkat çekici helikopter uçuşları gerçekleştirildiği, ayrıca Alman istihbarat servislerine ait olduğu düşünülen minibüslerin de birkaç gündür büyükelçiliğin yakınında bekletildiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/almanya-disisleri-bakani-wadephul-lavrov-ile-meslektaslarimin-talebi-uzerine-gorustum-1109067060.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, haberler, mariya zaharova, bild
Berlin'deki Rus Büyükelçiliği’nin gözetiminin arttırıldığı haberine Rusya'dan yanıt: Biz de hayal gücü olan insanlarız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberlere ilişkin yorumunda Moskova'da da ‘hayal gücü olan insanların’ çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman basınında Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetimin artırıldığına dair yayınlanan haberleri Rus medyasına yorumladı, Moskova'da da ‘hayal gücü olan insanların’ çalıştığını vurguladı.
Zaharova ilgili soruya, “Biz de hayal gücü olan insanlarız” yanıtını verdi.
Daha önce Alman Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Alman istihbarat birimlerinin diplomatik personel üzerinde baskı kurmak amacıyla Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'ne yönelik gözetim faaliyetlerini artırdığı ifade edilmişti.
Haberde, bu kapsamda büyükelçilik yerleşkesi üzerinde sürekli ve dikkat çekici helikopter uçuşları gerçekleştirildiği, ayrıca Alman istihbarat servislerine ait olduğu düşünülen minibüslerin de birkaç gündür büyükelçiliğin yakınında bekletildiği belirtilmişti.