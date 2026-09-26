https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/almanya-disisleri-bakani-wadephul-lavrov-ile-meslektaslarimin-talebi-uzerine-gorustum-1109067060.html

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Lavrov ile meslektaşlarımın talebi üzerine görüştüm

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Lavrov ile meslektaşlarımın talebi üzerine görüştüm

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler’de yaptığı görüşmeyi, bazı mevkidaşlarının doğrudan... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T23:59+0300

2026-09-26T23:59+0300

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler (BM) temasları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.İki bakan, cumartesi günü Alman tarafının girişimiyle BM’de bir araya geldi. Lavrov, görüşmeden “ilgi çekici” mesajlar beklediğini ancak Alman mevkidaşından yeni bir şey duymadığını belirtmişti.Alman ZDF televizyonuna konuşan Wadephul, “Çok sayıda meslektaşım benden diyaloğa açık olmamı istedi. Bir noktada yeniden doğrudan konuşmaya başlamanın gerekli olacağını söylediler” ifadelerini kullandı.Wadephul, meslektaşlarının birçoğunun Lavrov ile görüştüğünü ve görüşme talebinin de kendisine bu isimlerden geldiğini kaydetti.Avrupalıların Rusya ile temasları tamamen ABD’ye bırakmasını istemediğini vurgulayan Wadephul, “Tam da bu nedenle bu görüşmeyi gerçekleştirdim” dedi.Soğuk Savaş döneminde dahi diyaloğun her zaman sürdürüldüğünü hatırlatan Alman Bakan, mevcut koşullarda karşılıklı görüş alışverişi için ilk fırsatın değerlendirilmesini doğru bulduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-alman-mevkidasi-wadephul-ile-bm-genel-merkezinde-bir-araya-geldi-1109063452.html

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johann wadephul, sergey lavrov, almanya, bm genel kurulu, rusya, zdf