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Bartın'da tır ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Bartın'da tır ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Sputnik Türkiye

Bartın'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T19:20+0300

2026-09-28T19:20+0300

2026-09-28T19:20+0300

türki̇ye

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Kirazlı Köprü Barajı mevkisindeki tünel çıkışında, İ.Y. idaresindeki tırla Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir yönetimindeki minibüs çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Araçlardan çıkarılan 10 yolcu ve tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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bartın, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni