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Bartın'da tır ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Bartın'da tır ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Sputnik Türkiye
Bartın'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
ölüm
ölüm riski
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Kirazlı Köprü Barajı mevkisindeki tünel çıkışında, İ.Y. idaresindeki tırla Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir yönetimindeki minibüs çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Araçlardan çıkarılan 10 yolcu ve tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/gaziantepte-otobus-kazasi-ilk-belirlemelere-gore-5-can-kaybi-cok-sayida-yarali-var-1109075329.html
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bartın, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni
bartın, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni

Bartın'da tır ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

19:20 28.09.2026
© AA / Selim BostancıBartın'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Bartın'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA / Selim Bostancı
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Bartın'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kirazlı Köprü Barajı mevkisindeki tünel çıkışında, İ.Y. idaresindeki tırla Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir yönetimindeki minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçlardan çıkarılan 10 yolcu ve tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
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Gaziantep'te midibüs ile otomobil çarpıştı: İlk belirlemelere göre 7 can kaybı ve çok sayıda yaralı var
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