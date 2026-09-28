https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/atlantik-okyanusunda-hanna-tropikal-firtinasi-olustu-1109106219.html
Atlantik Okyanusu'nda Hanna Tropikal Fırtınası oluştu
Atlantik Okyanusu'nda Hanna Tropikal Fırtınası oluştu
Sputnik Türkiye
Atlantik Okyanusu'nun orta kesimindeki subtropikal bölgede Hanna Tropikal Fırtınası oluştu. Hanna'nın merkezi Bermuda'nın yaklaşık 1400 kilometre kuzeydoğusunda.
2026-09-28T19:12+0300
2026-09-28T19:12+0300
2026-09-28T19:24+0300
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ABD Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) pazartesi günü yayımladığı son bültene göre, Hanna'nın merkezi Bermuda'nın yaklaşık 1400 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.Fırtınanın saatte yaklaşık 75 kilometreye ulaşan maksimum sürekli rüzgar hızına sahip olduğu belirtildi.NHC, Hanna'nın önümüzdeki birkaç gün boyunca doğu ile doğu-güneydoğu yönünde ilerlemesinin beklendiğini bildirdi.Merkez, fırtınanın gücünde önümüzdeki birkaç gün içinde önemli bir değişiklik öngörülmediğini açıkladı.Hanna'nın bulunduğu konum ve mevcut seyri nedeniyle kıyı bölgeleri için herhangi bir uyarı yapılmadığı belirtildi.El Nino'nun zirve ayları hangileri?Öte yandan iklim bilimciler, El Nino olaylarının eylül ortasından sonra güçlenmeye devam ettiğini ve bu yıl da benzer bir seyir beklediklerini belirmişti.El Nino'nun ABD'de de sert bir kışa yol açması bekleniyor. En az altı eyalette yoğun kar yağışı riski bulunuyor.WMO: Şubat 2027'ye kadar sürebilirEl Nino haziran ayında etkisini göstermeye başladı ve gelecek yıla kadar devam etmesi bekleniyor.WMO, yaptığı değerlendirmede El Nino'nun önümüzdeki aylarda ‘çok güçlü bir olaya dönüşeceği’ uyarısında bulundu.Örgüte göre El Nino, yağış ve sıcaklık düzenlerinin yanı sıra ‘sel, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar’ üzerinde de etkili olabilir.WMO tahminleri, El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme ihtimalini yaklaşık yüzde 100 olarak gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/akomdan-istanbula-kritik-saat-uyarisi-saganak-etkisini-artiracak-1109086626.html
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atlantik, bermuda, tropik fırtına, abd
atlantik, bermuda, tropik fırtına, abd
Atlantik Okyanusu'nda Hanna Tropikal Fırtınası oluştu
19:12 28.09.2026 (güncellendi: 19:24 28.09.2026)
Atlantik Okyanusu'nun orta kesimindeki subtropikal bölgede Hanna Tropikal Fırtınası oluştu. Hanna'nın merkezi Bermuda'nın yaklaşık 1400 kilometre kuzeydoğusunda.
ABD Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) pazartesi günü yayımladığı son bültene göre, Hanna'nın merkezi Bermuda'nın yaklaşık 1400 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.
Fırtınanın saatte yaklaşık 75 kilometreye ulaşan maksimum sürekli rüzgar hızına sahip olduğu belirtildi.
NHC, Hanna'nın önümüzdeki birkaç gün boyunca doğu ile doğu-güneydoğu yönünde ilerlemesinin beklendiğini bildirdi.
Merkez, fırtınanın gücünde önümüzdeki birkaç gün içinde önemli bir değişiklik öngörülmediğini açıkladı.
Hanna'nın bulunduğu konum ve mevcut seyri nedeniyle kıyı bölgeleri için herhangi bir uyarı yapılmadığı belirtildi.
El Nino'nun zirve ayları hangileri?
Öte yandan iklim bilimciler, El Nino olaylarının eylül ortasından sonra güçlenmeye devam ettiğini ve bu yıl da benzer bir seyir beklediklerini belirmişti.
El Nino'nun ABD'de de sert bir kışa yol açması bekleniyor. En az altı eyalette yoğun kar yağışı riski bulunuyor.
WMO: Şubat 2027'ye kadar sürebilir
El Nino haziran ayında etkisini göstermeye başladı ve gelecek yıla kadar devam etmesi bekleniyor.
WMO, yaptığı değerlendirmede El Nino'nun önümüzdeki aylarda ‘çok güçlü bir olaya dönüşeceği’ uyarısında bulundu.
Örgüte göre El Nino, yağış ve sıcaklık düzenlerinin yanı sıra ‘sel, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar’ üzerinde de etkili olabilir.
WMO tahminleri, El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme ihtimalini yaklaşık yüzde 100 olarak gösteriyor.