https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/alanya-aciklarinda-hortum-panigi-kisa-surede-etkisini-yitirdi-1109089115.html
Alanya açıklarında hortum paniği: Kısa sürede etkisini yitirdi
Alanya açıklarında hortum paniği: Kısa sürede etkisini yitirdi
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum oluştu. İncekum Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, kısa süre... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T11:39+0300
2026-09-28T11:39+0300
2026-09-28T11:39+0300
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hortum
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Antalya’nın Alanya ilçesinde, yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum meydana geldi. İncekum Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.İncekum açıklarında oluştuİlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu.Kısa süre etkili olan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı belirtildi.Cep telefonu kameralarıyla görüntülendiDeniz üzerinde oluşan hortum, Alanya’nın farklı noktalarından görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/vanda-tektonik-hareketliligin-izleri-akarsu-yataklarinda-ani-degisimler-tespit-edildi-1109088464.html
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alanya, hortum, deniz
Alanya açıklarında hortum paniği: Kısa sürede etkisini yitirdi
Antalya’nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum oluştu. İncekum Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, kısa süre içerisinde etkisini kaybetti.
Antalya’nın Alanya ilçesinde, yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum meydana geldi. İncekum Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
İncekum açıklarında oluştu
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu.
Kısa süre etkili olan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı belirtildi.
Cep telefonu kameralarıyla görüntülendi
Deniz üzerinde oluşan hortum, Alanya’nın farklı noktalarından görüldü.