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Alanya açıklarında hortum paniği: Kısa sürede etkisini yitirdi
Alanya açıklarında hortum paniği: Kısa sürede etkisini yitirdi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum oluştu. İncekum Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, kısa süre... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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alanya
hortum
deniz
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Antalya’nın Alanya ilçesinde, yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum meydana geldi. İncekum Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.İncekum açıklarında oluştuİlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu.Kısa süre etkili olan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı belirtildi.Cep telefonu kameralarıyla görüntülendiDeniz üzerinde oluşan hortum, Alanya’nın farklı noktalarından görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/vanda-tektonik-hareketliligin-izleri-akarsu-yataklarinda-ani-degisimler-tespit-edildi-1109088464.html
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alanya, hortum, deniz
alanya, hortum, deniz

Alanya açıklarında hortum paniği: Kısa sürede etkisini yitirdi

11:39 28.09.2026
© AAAlanya hortum
Alanya hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum oluştu. İncekum Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, kısa süre içerisinde etkisini kaybetti.
Antalya’nın Alanya ilçesinde, yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum meydana geldi. İncekum Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

İncekum açıklarında oluştu

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu.
Kısa süre etkili olan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı belirtildi.

Cep telefonu kameralarıyla görüntülendi

Deniz üzerinde oluşan hortum, Alanya’nın farklı noktalarından görüldü.
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