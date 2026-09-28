https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/alanya-aciklarinda-hortum-panigi-kisa-surede-etkisini-yitirdi-1109089115.html

Alanya açıklarında hortum paniği: Kısa sürede etkisini yitirdi

Alanya açıklarında hortum paniği: Kısa sürede etkisini yitirdi

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum oluştu. İncekum Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, kısa süre... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T11:39+0300

2026-09-28T11:39+0300

2026-09-28T11:39+0300

türki̇ye

alanya

hortum

deniz

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Antalya’nın Alanya ilçesinde, yer yer etkili olan yağışın ardından denizde hortum meydana geldi. İncekum Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.İncekum açıklarında oluştuİlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu.Kısa süre etkili olan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı belirtildi.Cep telefonu kameralarıyla görüntülendiDeniz üzerinde oluşan hortum, Alanya’nın farklı noktalarından görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/vanda-tektonik-hareketliligin-izleri-akarsu-yataklarinda-ani-degisimler-tespit-edildi-1109088464.html

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