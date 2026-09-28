https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ahmet-hakan-sadece-erdoganin-ilkesi-gurlekin-mesaji-hayata-gecmedi-ak-partililer-de-iyi-bir-sinav-1109081937.html

Ahmet Hakan: Sadece 'Erdoğan’ın ilkesi, Gürlek’in mesajı' hayata geçmedi, AK Partililer de iyi bir sınav verdi

Ahmet Hakan: Sadece 'Erdoğan’ın ilkesi, Gürlek’in mesajı' hayata geçmedi, AK Partililer de iyi bir sınav verdi

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan 'fon krizinin' hem Erdoğan hem Gürlek tarafından iyi yönetildiğini, AK Parti'nin de iyi bir sınav verdiğini öne sürdü. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T09:14+0300

2026-09-28T09:14+0300

2026-09-28T09:14+0300

poli̇ti̇ka

ahmet hakan

akın gürlek

fatma betül sayan kaya

ak parti

türkiye

recep tayyip erdoğan

fon

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Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında fon krizini değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tavrını değerlendiren Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:'Olayı geçiştirmediler'Ahmet Hakan ayrıca "AK Parti’nin içinde / yanında / yöresinde yer alanların tutumlarına baktığımızda şunları gördük: - Olayı geçiştirmediler... Kaya’nın istifa etmesi gerektiğini söylediler. “Asla yapmamıştır” demediler... Kaya’nın hesap vermesini istediler.- Konuyu kapatmadılar... Kaya’nın üzerine üzerine gittiler. AK Parti... Varlığını da enerjisini de dinamizmini de koruyacaksa... İşte bu ilkeye, bu mesaja, bu tutuma bağlı kalarak koruyacak." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fon-krizinde-etkin-pismanlik-kriteri-kazandiginin-iki-katini-ode-1109081778.html

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Sputnik Türkiye

ahmet hakan, akın gürlek, fatma betül sayan kaya, ak parti, türkiye, recep tayyip erdoğan, fon