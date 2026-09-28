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Ahmet Hakan: Sadece 'Erdoğan’ın ilkesi, Gürlek’in mesajı' hayata geçmedi, AK Partililer de iyi bir sınav verdi
Ahmet Hakan: Sadece 'Erdoğan’ın ilkesi, Gürlek’in mesajı' hayata geçmedi, AK Partililer de iyi bir sınav verdi
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Ahmet Hakan 'fon krizinin' hem Erdoğan hem Gürlek tarafından iyi yönetildiğini, AK Parti'nin de iyi bir sınav verdiğini öne sürdü. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T09:14+0300
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poli̇ti̇ka
ahmet hakan
akın gürlek
fatma betül sayan kaya
ak parti
türkiye
recep tayyip erdoğan
fon
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Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında fon krizini değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tavrını değerlendiren Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:'Olayı geçiştirmediler'Ahmet Hakan ayrıca "AK Parti’nin içinde / yanında / yöresinde yer alanların tutumlarına baktığımızda şunları gördük: - Olayı geçiştirmediler... Kaya’nın istifa etmesi gerektiğini söylediler. “Asla yapmamıştır” demediler... Kaya’nın hesap vermesini istediler.- Konuyu kapatmadılar... Kaya’nın üzerine üzerine gittiler. AK Parti... Varlığını da enerjisini de dinamizmini de koruyacaksa... İşte bu ilkeye, bu mesaja, bu tutuma bağlı kalarak koruyacak." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fon-krizinde-etkin-pismanlik-kriteri-kazandiginin-iki-katini-ode-1109081778.html
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ahmet hakan, akın gürlek, fatma betül sayan kaya, ak parti, türkiye, recep tayyip erdoğan, fon
ahmet hakan, akın gürlek, fatma betül sayan kaya, ak parti, türkiye, recep tayyip erdoğan, fon

Ahmet Hakan: Sadece 'Erdoğan’ın ilkesi, Gürlek’in mesajı' hayata geçmedi, AK Partililer de iyi bir sınav verdi

09:14 28.09.2026
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
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Ahmet Hakan 'fon krizinin' hem Erdoğan hem Gürlek tarafından iyi yönetildiğini, AK Parti'nin de iyi bir sınav verdiğini öne sürdü.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında fon krizini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tavrını değerlendiren Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:
"FON krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koyduğu ilke şu: “Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Fon krizinde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in verdiği mesaj şu: “Vatandaşlarımızın birikimlerinin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” Peki bu ilkeler, bu mesajlar lafta mı kaldı? Lafta kalsaydı... Fon vurgununda adı geçen AK Parti’nin önemli ismi Fatma Betül Sayan Kaya istifa etmek zorunda kalmazdı. Ve Kaya’nın malvarlıklarına tedbir konmazdı. Fatma Betül Sayan Kaya olayında sadece “Erdoğan’ın ilkesi / Gürlek’in mesajı” hayata geçmiş olmadı. AK Partililer de bu olayda iyi bir sınav verdi."

'Olayı geçiştirmediler'

Ahmet Hakan ayrıca "AK Parti’nin içinde / yanında / yöresinde yer alanların tutumlarına baktığımızda şunları gördük: - Olayı geçiştirmediler... Kaya’nın istifa etmesi gerektiğini söylediler. “Asla yapmamıştır” demediler... Kaya’nın hesap vermesini istediler.- Konuyu kapatmadılar... Kaya’nın üzerine üzerine gittiler. AK Parti... Varlığını da enerjisini de dinamizmini de koruyacaksa... İşte bu ilkeye, bu mesaja, bu tutuma bağlı kalarak koruyacak." dedi.
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