https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ahmet-hakan-sadece-erdoganin-ilkesi-gurlekin-mesaji-hayata-gecmedi-ak-partililer-de-iyi-bir-sinav-1109081937.html
Ahmet Hakan: Sadece 'Erdoğan’ın ilkesi, Gürlek’in mesajı' hayata geçmedi, AK Partililer de iyi bir sınav verdi
Ahmet Hakan: Sadece 'Erdoğan’ın ilkesi, Gürlek’in mesajı' hayata geçmedi, AK Partililer de iyi bir sınav verdi
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan 'fon krizinin' hem Erdoğan hem Gürlek tarafından iyi yönetildiğini, AK Parti'nin de iyi bir sınav verdiğini öne sürdü. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T09:14+0300
2026-09-28T09:14+0300
2026-09-28T09:14+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
akın gürlek
fatma betül sayan kaya
ak parti
türkiye
recep tayyip erdoğan
fon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f4ffc85398d004c8101ce8e01dc2fdd.jpg
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında fon krizini değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tavrını değerlendiren Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:'Olayı geçiştirmediler'Ahmet Hakan ayrıca "AK Parti’nin içinde / yanında / yöresinde yer alanların tutumlarına baktığımızda şunları gördük: - Olayı geçiştirmediler... Kaya’nın istifa etmesi gerektiğini söylediler. “Asla yapmamıştır” demediler... Kaya’nın hesap vermesini istediler.- Konuyu kapatmadılar... Kaya’nın üzerine üzerine gittiler. AK Parti... Varlığını da enerjisini de dinamizmini de koruyacaksa... İşte bu ilkeye, bu mesaja, bu tutuma bağlı kalarak koruyacak." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fon-krizinde-etkin-pismanlik-kriteri-kazandiginin-iki-katini-ode-1109081778.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f34599b7eea4d017203ac7de2ad79824.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet hakan, akın gürlek, fatma betül sayan kaya, ak parti, türkiye, recep tayyip erdoğan, fon
ahmet hakan, akın gürlek, fatma betül sayan kaya, ak parti, türkiye, recep tayyip erdoğan, fon
Ahmet Hakan: Sadece 'Erdoğan’ın ilkesi, Gürlek’in mesajı' hayata geçmedi, AK Partililer de iyi bir sınav verdi
Ahmet Hakan 'fon krizinin' hem Erdoğan hem Gürlek tarafından iyi yönetildiğini, AK Parti'nin de iyi bir sınav verdiğini öne sürdü.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında fon krizini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tavrını değerlendiren Ahmet Hakan şu noktalara dikkat
çekti:
"FON krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koyduğu ilke şu: “Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Fon krizinde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in verdiği mesaj şu: “Vatandaşlarımızın birikimlerinin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” Peki bu ilkeler, bu mesajlar lafta mı kaldı? Lafta kalsaydı... Fon vurgununda adı geçen AK Parti’nin önemli ismi Fatma Betül Sayan Kaya istifa etmek zorunda kalmazdı. Ve Kaya’nın malvarlıklarına tedbir konmazdı. Fatma Betül Sayan Kaya olayında sadece “Erdoğan’ın ilkesi / Gürlek’in mesajı” hayata geçmiş olmadı. AK Partililer de bu olayda iyi bir sınav verdi."
Ahmet Hakan ayrıca "AK Parti’nin içinde / yanında / yöresinde yer alanların tutumlarına baktığımızda şunları gördük: - Olayı geçiştirmediler... Kaya’nın istifa etmesi gerektiğini söylediler. “Asla yapmamıştır” demediler... Kaya’nın hesap vermesini istediler.- Konuyu kapatmadılar... Kaya’nın üzerine üzerine gittiler. AK Parti... Varlığını da enerjisini de dinamizmini de koruyacaksa... İşte bu ilkeye, bu mesaja, bu tutuma bağlı kalarak koruyacak." dedi.