https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/abdulkadir-selvi-fon-krizinde-kelleler-ucacak-1109082243.html

Abdulkadir Selvi: Fon krizinde kelleler uçacak

Abdulkadir Selvi: Fon krizinde kelleler uçacak

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi 'Fon krizinde kelleler uçacak' dedi ve "Krizin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu dirayetli duruşla kriz yönetimi... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

abdulkadir selvi

ak parti

fatma betül sayan kaya

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Fon krizine dair hükümetin adımları merakla izleniyor. Abdulkadir Selvi "Fon krizinde kelleler uçacak" dedi ve Erdoğan'ın hızla adım attığını ifade etti.Denetim kuruluşları ne yaptı?Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "Fonları denetleyen denetim kuruluşları var. Bu denetim kuruluşları bağıra bağıra gelen bu krizi fark etmemişler mi? Fark etmedilerse onlar orada ne iş yapıyor? Eğer, fark edip raporlarında belirttilerse neden önlem alınmamış? Eğer, denetim kuruluşları tespit edip uyardılarsa, buna rağmen gereği yapılmadıysa o daha vahim bir yanlış demektir. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bu tür krizlerin bir özelliği vardır. Ya siz krizi yönetirsiniz ya da kriz sizi." dedi ve Erdoğan'ın tavrına dikkat çekti:

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abdulkadir selvi, ak parti, fatma betül sayan kaya