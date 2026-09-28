https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/abdnin-iran-operasyonun-maliyeti-afrikadaki-aclikla-bir-yil-boyunca-mucadele-etmeye-yeterdi-1109089503.html
ABD’nin İran operasyonun maliyeti: Afrika'daki açlıkla bir yıl boyunca mücadele etmeye yeterdi
ABD’nin İran operasyonun maliyeti: Afrika'daki açlıkla bir yıl boyunca mücadele etmeye yeterdi
Sputnik Türkiye
ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlara harcadığı milyarlarca doların, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Afrika kıtasındaki açlık ve yetersiz... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T11:36+0300
2026-09-28T11:36+0300
2026-09-28T11:38+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
afrika
açlık
birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)
dünya
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi raporu ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden derlenen bilgilere göre, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların maliyeti 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştı. Raporda, askeri harekatın Amerikan bütçesine her ay ilave 2 ila 3 milyar dolar yük getirmeye devam ettiği kaydedildi.FAO Rusya İrtibat Ofisi Başkanı Oleg Kobyakov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Afrika’da açlık ve yetersiz beslenmenin 2030 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılması için ilgili uzman kuruluşların verilerine göre her yıl 39 ila 50 milyar dolar arasında ek yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Kobyakov, küresel ölçekteki duruma da değinerek, “Dünya genelinde açlığın tamamen sona erdirilmesi için yıllık yaklaşık 267 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Bu yardımda en büyük payı ise Sahra Altı Afrika ülkeleri oluşturuyor” ifadelerini kullandı.Çatışmalar çözümsüzlüğünü koruyorABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere yönelik başlattığı hava saldırılarına Tahran yönetimi misilleme saldırılarıyla karşılık vermişti. Haziran ayı ortasında Washington ile Tahran arasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmış olsa da taraflar kısa süre sonra karşılıklı saldırılarını sürdürdü. Bölgedeki askeri gerilim ve çatışmalar halen çözümsüzlüğünü koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/trumptan-korfezde-harita-hamlesi-hurmuzun-adini-kendi-adiyla-degistirdi-1109088913.html
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abd, i̇ran, afrika, açlık, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), dünya
abd, i̇ran, afrika, açlık, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), dünya
ABD’nin İran operasyonun maliyeti: Afrika'daki açlıkla bir yıl boyunca mücadele etmeye yeterdi
11:36 28.09.2026 (güncellendi: 11:38 28.09.2026)
ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlara harcadığı milyarlarca doların, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Afrika kıtasındaki açlık ve yetersiz beslenmeyi tam bir yıl boyunca tamamen ortadan kaldırmaya yeteceği ortaya çıktı.
ABD Kongresi Bütçe Ofisi raporu ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden derlenen bilgilere göre, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların maliyeti 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştı. Raporda, askeri harekatın Amerikan bütçesine her ay ilave 2 ila 3 milyar dolar yük getirmeye devam ettiği kaydedildi.
FAO Rusya İrtibat Ofisi Başkanı Oleg Kobyakov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Afrika’da açlık ve yetersiz beslenmenin 2030 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılması için ilgili uzman kuruluşların verilerine göre her yıl 39 ila 50 milyar dolar arasında ek yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Kobyakov, küresel ölçekteki duruma da değinerek, “Dünya genelinde açlığın tamamen sona erdirilmesi için yıllık yaklaşık 267 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Bu yardımda en büyük payı ise Sahra Altı Afrika ülkeleri oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Çatışmalar çözümsüzlüğünü koruyor
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere yönelik başlattığı hava saldırılarına Tahran yönetimi misilleme saldırılarıyla karşılık vermişti. Haziran ayı ortasında Washington ile Tahran arasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmış olsa da taraflar kısa süre sonra karşılıklı saldırılarını sürdürdü. Bölgedeki askeri gerilim ve çatışmalar halen çözümsüzlüğünü koruyor.