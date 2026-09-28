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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ab-savunma-bakanlari-anlasamadi-ukraynaya-patriot-fuzesi-tedarikinde-uzlasi-saglanamadi-1109098574.html
AB Savunma Bakanları anlaşamadı: Ukrayna'ya Patriot füzesi tedarikinde uzlaşı sağlanamadı
AB Savunma Bakanları anlaşamadı: Ukrayna'ya Patriot füzesi tedarikinde uzlaşı sağlanamadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Şefi Kallas, üye ülkelerin stoklarındaki Patriot füzelerinin Kiev’e devredilmesi konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T14:52+0300
2026-09-28T14:52+0300
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ukrayna parlamentosu
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Avrupa Birliği savunma bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'ya hava savunma desteğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.Kallas, üye ülkelerin elinde kalan Patriot füzelerinin gelecek tedarikler karşılığında Ukrayna'ya devredilmesi konusunda bugün bir karar alınamadığını belirterek, "Füze transferine ilişkin bugün yeni bir karar kabul edilmedi" ifadesini kullandı.Süreçte son bir opsiyonun kaldığına dikkati çeken Kallas, bazı üye ülkelerin mevcut Patriot stoklarını Ukrayna'ya devredebileceğini, ardından bu ülkelerin Ukrayna için oluşturulan 90 milyar euroluk askeri finansman fonundan karşılanacak yeni füzelerle stoklarını tazeleyebileceğini dile getirdi.Batı ülkelerinde füze eğilimi düşüyorABD merkezli basında yer alan yakın tarihli bir haberde, Batılı ülkelerin kendi savunma ihtiyaçlarını gerekçe göstererek Ukrayna'da kullanılan önleme füzelerini teslim etme konusunda giderek daha isteksiz davrandığı kaydedilmişti.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy de son dönemde yaptığı açıklamalarda, hava savunma mühimmatı yetersizliği nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'ya ait balistik füzeleri düşürmekte zorlandığını kabul etmişti.Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çernev, ülkedeki hava savunma sistemlerinin durumunun çatışmanın başından bu yana en kötü seviyeye gerilediğini ifade etmişti. Milletvekili Anna Skorohod, 12 Ağustos'ta yaptığı değerlendirmede, hava savunma unsurlarındaki ciddi eksiklikler nedeniyle kriz yaşandığını ve ordunun vurulan füze sayılarına ilişkin veri paylaşımını durdurduğunu aktarmıştı.Moskova'dan ‘ateşle oynama’ uyarısıRusya tarafı Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini, NATOülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini ve bunun "ateşle oynamak" anlamına geldiğini vurgulamaya devam ediyor. Kremlin, Kiev'e yönelik silah pompalamanın müzakere zeminine katkı sağlamayacağı ve bölgede olumsuz sonuçlar doğuracağı yönündeki uyarısını yineliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kremlin-ukrayna-son-aylardaki-eylemlerinin-bedelini-oduyor-1109096942.html
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avrupa, avrupa birliği, ab, ukrayna, patriot, kaja kallas, vladimir zelenskiy, ukrayna parlamentosu, abd
avrupa, avrupa birliği, ab, ukrayna, patriot, kaja kallas, vladimir zelenskiy, ukrayna parlamentosu, abd

AB Savunma Bakanları anlaşamadı: Ukrayna'ya Patriot füzesi tedarikinde uzlaşı sağlanamadı

14:52 28.09.2026
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği Ukrayna
Avrupa Birliği Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Şefi Kallas, üye ülkelerin stoklarındaki Patriot füzelerinin Kiev’e devredilmesi konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını bildirdi. Kallas, masadaki son seçeneğin üye ülkelerin münferit adımları olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği savunma bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'ya hava savunma desteğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Kallas, üye ülkelerin elinde kalan Patriot füzelerinin gelecek tedarikler karşılığında Ukrayna'ya devredilmesi konusunda bugün bir karar alınamadığını belirterek, "Füze transferine ilişkin bugün yeni bir karar kabul edilmedi" ifadesini kullandı.
Süreçte son bir opsiyonun kaldığına dikkati çeken Kallas, bazı üye ülkelerin mevcut Patriot stoklarını Ukrayna'ya devredebileceğini, ardından bu ülkelerin Ukrayna için oluşturulan 90 milyar euroluk askeri finansman fonundan karşılanacak yeni füzelerle stoklarını tazeleyebileceğini dile getirdi.

Batı ülkelerinde füze eğilimi düşüyor

ABD merkezli basında yer alan yakın tarihli bir haberde, Batılı ülkelerin kendi savunma ihtiyaçlarını gerekçe göstererek Ukrayna'da kullanılan önleme füzelerini teslim etme konusunda giderek daha isteksiz davrandığı kaydedilmişti.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy de son dönemde yaptığı açıklamalarda, hava savunma mühimmatı yetersizliği nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'ya ait balistik füzeleri düşürmekte zorlandığını kabul etmişti.
Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çernev, ülkedeki hava savunma sistemlerinin durumunun çatışmanın başından bu yana en kötü seviyeye gerilediğini ifade etmişti. Milletvekili Anna Skorohod, 12 Ağustos'ta yaptığı değerlendirmede, hava savunma unsurlarındaki ciddi eksiklikler nedeniyle kriz yaşandığını ve ordunun vurulan füze sayılarına ilişkin veri paylaşımını durdurduğunu aktarmıştı.

Moskova'dan ‘ateşle oynama’ uyarısı

Rusya tarafı Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini, NATOülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini ve bunun "ateşle oynamak" anlamına geldiğini vurgulamaya devam ediyor. Kremlin, Kiev'e yönelik silah pompalamanın müzakere zeminine katkı sağlamayacağı ve bölgede olumsuz sonuçlar doğuracağı yönündeki uyarısını yineliyor.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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