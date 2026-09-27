https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/montella-sahaya-ciktigimizda-sadece-turkiye-icin-atan-yuregim-olacak-1109076560.html

Montella: Sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan yüreğim olacak

Montella: Sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan yüreğim olacak

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella Türkiye-İtalya maçıyla ilgili "Keşke karşılaşmak zorunda kalmasaydık" diyerek sahada sadece Türkiye için... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

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spor

vincenzo montella

i̇talya

türkiye

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Montella şunları söyledi:Orkun Kökçü ile ilgili değerlendirmede de bulunan teknik direktör "Orkun Kökçü kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Ona teşekkür etmek istiyorum. Burada kalmak istedi ve geri dönebilmek için sonuna kadar mücadele veriyor" dedi.Montella Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın, milli takım için elinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek Bu konuda hepinizden ricam var. Sonuna kadar mücadele eden futbolcularımıza biraz daha sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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i̇talya

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vincenzo montella, i̇talya, türkiye