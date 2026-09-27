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Montella: Sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan yüreğim olacak
Montella: Sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan yüreğim olacak
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A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella Türkiye-İtalya maçıyla ilgili "Keşke karşılaşmak zorunda kalmasaydık" diyerek sahada sadece Türkiye için... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Montella şunları söyledi:Orkun Kökçü ile ilgili değerlendirmede de bulunan teknik direktör "Orkun Kökçü kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Ona teşekkür etmek istiyorum. Burada kalmak istedi ve geri dönebilmek için sonuna kadar mücadele veriyor" dedi.Montella Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın, milli takım için elinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek Bu konuda hepinizden ricam var. Sonuna kadar mücadele eden futbolcularımıza biraz daha sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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vincenzo montella, i̇talya, türkiye
vincenzo montella, i̇talya, türkiye

Montella: Sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan yüreğim olacak

21:21 27.09.2026 (güncellendi: 21:25 27.09.2026)
© AA / Mustafa YılmazVincenzo Montella
Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA / Mustafa Yılmaz
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A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella Türkiye-İtalya maçıyla ilgili "Keşke karşılaşmak zorunda kalmasaydık" diyerek sahada sadece Türkiye için atan yüreğinin olacağını söyledi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Montella şunları söyledi:

Keşke karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal anlamda etkileyici oluyor. Yüreğim ve zihniyetim Türkiye için mücadele verecek. Bu ülkeyi çok seviyorum. Sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan yüreğim olacak.

Orkun Kökçü ile ilgili değerlendirmede de bulunan teknik direktör "Orkun Kökçü kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Ona teşekkür etmek istiyorum. Burada kalmak istedi ve geri dönebilmek için sonuna kadar mücadele veriyor" dedi.
Montella Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın, milli takım için elinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek Bu konuda hepinizden ricam var. Sonuna kadar mücadele eden futbolcularımıza biraz daha sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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