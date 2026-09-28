https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/2026-yks-ek-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1109100542.html

2026-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2026-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T15:58+0300

2026-09-28T15:58+0300

2026-09-28T15:58+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite ek yerleştirme

ösym

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2026-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim'de yapılabilecek.Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/yok-butun-universitelere-bildirdi-2026-yks-ile-kayit-hakki-elde-edip-kayit-yaptirmayan-ogrenciler-1108964756.html

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite ek yerleştirme, ösym