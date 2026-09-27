https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/zaharova-lavrov-bmde-soylemlerini-yerle-bir-ettigi-batiyi-gerceklige-dondurdu-1109076635.html

Zaharova: Lavrov, BM'de söylemlerini yerle bir ettiği Batı'yı gerçekliğe döndürdü

Zaharova: Lavrov, BM'de söylemlerini yerle bir ettiği Batı'yı gerçekliğe döndürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov'un BM Genel Kurulu'na katılımı sırasında Ukrayna etrafındaki durum bağlamında Batılı azınlığı tarihi... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T21:04+0300

2026-09-27T21:04+0300

2026-09-27T21:04+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

batı

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678717_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_24f3cf9d40b921ff4217ece608390f54.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına verdiği demeçte Bakan Sergey Lavrov'un BM Genel Kurulu'na katılımı sırasında Ukrayna etrafındaki durum bağlamında Batılı azınlığı tarihi gerçekliğe geri döndürdüğünü ve tüm anlatılarını yerle bir ettiğini ifade etti.Zaharova, bunun Rus bakanın BM Güvenlik Konseyi'nde hem de Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında açıkça görüldüğünün altını çizdi.‘Lavrov, BM Genel Kurulu marjında 50 görüşme gerçekleştirdi’Zaharova, “Orada geçirdiğimiz tam olmayan üç gün boyunca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaklaşık 50 görüşme gerçekleştirdi. Bunların 42'si kapsamlı müzakerelerden oluştu, 42 bakan, başbakan ve devlet başkanı, bu tür geleneksel görüşmeler için Rus heyetinin bulunduğu odaya geldi” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-avrupa-ulkeleri-ukrayna-konusunda-yurutulen-muzakereleri-sekteye-ugratmak-icin-caba-1109064444.html

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi