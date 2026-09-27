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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/zaharova-lavrov-bmde-soylemlerini-yerle-bir-ettigi-batiyi-gerceklige-dondurdu-1109076635.html
Zaharova: Lavrov, BM'de söylemlerini yerle bir ettiği Batı'yı gerçekliğe döndürdü
Zaharova: Lavrov, BM'de söylemlerini yerle bir ettiği Batı'yı gerçekliğe döndürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov'un BM Genel Kurulu'na katılımı sırasında Ukrayna etrafındaki durum bağlamında Batılı azınlığı tarihi... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T21:04+0300
2026-09-27T21:04+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
batı
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına verdiği demeçte Bakan Sergey Lavrov'un BM Genel Kurulu'na katılımı sırasında Ukrayna etrafındaki durum bağlamında Batılı azınlığı tarihi gerçekliğe geri döndürdüğünü ve tüm anlatılarını yerle bir ettiğini ifade etti.Zaharova, bunun Rus bakanın BM Güvenlik Konseyi'nde hem de Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında açıkça görüldüğünün altını çizdi.‘Lavrov, BM Genel Kurulu marjında 50 görüşme gerçekleştirdi’Zaharova, “Orada geçirdiğimiz tam olmayan üç gün boyunca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaklaşık 50 görüşme gerçekleştirdi. Bunların 42'si kapsamlı müzakerelerden oluştu, 42 bakan, başbakan ve devlet başkanı, bu tür geleneksel görüşmeler için Rus heyetinin bulunduğu odaya geldi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-avrupa-ulkeleri-ukrayna-konusunda-yurutulen-muzakereleri-sekteye-ugratmak-icin-caba-1109064444.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Zaharova: Lavrov, BM'de söylemlerini yerle bir ettiği Batı'yı gerçekliğe döndürdü

21:04 27.09.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov'un BM Genel Kurulu'na katılımı sırasında Ukrayna etrafındaki durum bağlamında Batılı azınlığı tarihi gerçekliğe geri döndürdüğünü ve tüm anlatılarını yerle bir ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına verdiği demeçte Bakan Sergey Lavrov'un BM Genel Kurulu'na katılımı sırasında Ukrayna etrafındaki durum bağlamında Batılı azınlığı tarihi gerçekliğe geri döndürdüğünü ve tüm anlatılarını yerle bir ettiğini ifade etti.
Zaharova, bunun Rus bakanın BM Güvenlik Konseyi'nde hem de Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında açıkça görüldüğünün altını çizdi.

Tartışmayı tarihsel bağlama geri döndürerek, özellikle Ukrayna çevresindeki durumla ilgili olarak tüm bunlardan asıl kimin sorumlu olduğunu, kimin başrolü oynadığını ve krizin çözümü için nelerin yapılması gerektiğini herkese hatırlatmak suretiyle, o anlatıları tamamen çürütüldü.

‘Lavrov, BM Genel Kurulu marjında 50 görüşme gerçekleştirdi’

Zaharova, “Orada geçirdiğimiz tam olmayan üç gün boyunca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaklaşık 50 görüşme gerçekleştirdi. Bunların 42'si kapsamlı müzakerelerden oluştu, 42 bakan, başbakan ve devlet başkanı, bu tür geleneksel görüşmeler için Rus heyetinin bulunduğu odaya geldi” ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
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