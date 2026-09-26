https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-avrupa-ulkeleri-ukrayna-konusunda-yurutulen-muzakereleri-sekteye-ugratmak-icin-caba-1109064444.html
Lavrov: Avrupa, Ukrayna’daki barış sürecini sekteye uğratmaya çalışıyor
Lavrov: Avrupa, Ukrayna’daki barış sürecini sekteye uğratmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusunda yürütülen müzakereleri engellemeye çalıştığını belirterek, Rusya’nın güvenliğine... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T19:14+0300
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dünya
sergey lavrov
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ukrayna
basra körfezi
kiev
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 81. oturumunda konuşan Lavrov, Ukrayna krizinin yanı sıra Basra Körfezi, Filistin ve Küba’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Batılı ülkeleri, Kiev’in Rusya’daki sivil altyapıya insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara destek vermekle suçlayan Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna’daki barış sürecini sekteye uğratmak için “elinden gelen her şeyi yaptığını” belirtti. Ukrayna’nın insan hakları ve temel özgürlüklere saygı başta olmak üzere BM Şartı’nın temel ilkelerini ihlal ettiğini ifade eden Lavrov, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditlerin koşullar ne olursa olsun ortadan kaldırılacağını kaydettiBasra Körfezi’ndeki gelişmelere de değinen Lavrov, deniz taşımacılığının açık biçimde zarar görmesine rağmen bölgedeki silahlı çatışmaların tekrarlanmaya devam ettiğini söyledi. Krizin çözülebilmesi için İran ile Basra Körfezi’ndeki Arap ülkeleri arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.Filistin meselesine ilişkin olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının yakında imkansız hale gelebileceği uyarısında bulunan Lavrov, Filistin halkının devlet sahibi olmasını güvence altına alacak adımların atılması gerektiğini ifade etti.Lavrov ayrıca ABD’ye Küba’ya yönelik deniz ablukasını kaldırma, adayla ticarete uygulanan tüm kısıtlamaları sona erdirme ve Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-bm-genel-kurulu-kapsamindaki-ikili-gorusmelerini-tamamladi-1109064131.html
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sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna, basra körfezi, kiev, avrupa, batı
sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ukrayna, basra körfezi, kiev, avrupa, batı
Lavrov: Avrupa, Ukrayna’daki barış sürecini sekteye uğratmaya çalışıyor
19:14 26.09.2026 (güncellendi: 19:46 26.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusunda yürütülen müzakereleri engellemeye çalıştığını belirterek, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar “özel askeri operasyonun” sürdürüleceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 81. oturumunda konuşan Lavrov, Ukrayna krizinin yanı sıra Basra Körfezi, Filistin ve Küba’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Batılı ülkeleri, Kiev’in Rusya’daki sivil altyapıya insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara destek vermekle suçlayan Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna’daki barış sürecini sekteye uğratmak için “elinden gelen her şeyi yaptığını” belirtti. Ukrayna’nın insan hakları ve temel özgürlüklere saygı başta olmak üzere BM Şartı’nın temel ilkelerini ihlal ettiğini ifade eden Lavrov, Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditlerin koşullar ne olursa olsun ortadan kaldırılacağını kaydetti
Basra Körfezi’ndeki gelişmelere de değinen Lavrov, deniz taşımacılığının açık biçimde zarar görmesine rağmen bölgedeki silahlı çatışmaların tekrarlanmaya devam ettiğini söyledi. Krizin çözülebilmesi için İran ile Basra Körfezi’ndeki Arap ülkeleri arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.
Filistin meselesine ilişkin olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının yakında imkansız hale gelebileceği uyarısında bulunan Lavrov, Filistin halkının devlet sahibi olmasını güvence altına alacak adımların atılması gerektiğini ifade etti.
Lavrov ayrıca ABD’ye Küba’ya yönelik deniz ablukasını kaldırma, adayla ticarete uygulanan tüm kısıtlamaları sona erdirme ve Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma çağrısında bulundu.