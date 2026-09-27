https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fatma-betul-sayan-kayanin-istifasina-ak-partiden-ilk-aciklama-tavizsiz-mucadele-edecegiz-1109068625.html
Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasına AK Parti’den ilk açıklama: 'Tavizsiz mücadele edeceğiz'
Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasına AK Parti’den ilk açıklama: 'Tavizsiz mücadele edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Fon işlemleriyle ilgili iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya görevlerinden affını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gelişme sonrası yaptığı açıklamada... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya’nın görevlerinden affını istemesinin ardından açıklama yaptı. Çelik, “Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir” ifadelerini kullandı.Kaya, 26 Eylül gecesi yaptığı açıklamada, hakkında gündeme gelen fon işlemlerine ilişkin iddiaların araştırılması için yürüttüğü tüm görevlerden affını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan istediğini duyurmuştu. Kaya hakkındaki iddialar, açıklanmış bir yargı kararıyla kesinleşmiş değil.Fatma Betül Sayan Kaya görevlerinden neden ayrıldı?Kaya, kararının gerekçesini iddiaların açıklığa kavuşturulması ve inceleme sürecinin sağlıklı yürütülmesi olarak açıkladı. Çelik’in açıklaması ise Kaya’nın görevlerinden ayrılmasının ardından AK Parti yönetiminden gelen ilk değerlendirme oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yakalama-karari-verilmisti-erdin-ozel-gozaltina-alindi-1109067329.html
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fatma betül sayan kaya, çelik, ak parti
Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasına AK Parti’den ilk açıklama: 'Tavizsiz mücadele edeceğiz'
10:45 27.09.2026 (güncellendi: 12:01 27.09.2026)
Fon işlemleriyle ilgili iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya görevlerinden affını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gelişme sonrası yaptığı açıklamada yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya’nın görevlerinden affını istemesinin ardından açıklama yaptı. Çelik, “Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir” ifadelerini kullandı.
Kaya, 26 Eylül gecesi yaptığı açıklamada, hakkında gündeme gelen fon işlemlerine ilişkin iddiaların araştırılması için yürüttüğü tüm görevlerden affını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan istediğini duyurmuştu. Kaya hakkındaki iddialar, açıklanmış bir yargı kararıyla kesinleşmiş değil.
Fatma Betül Sayan Kaya görevlerinden neden ayrıldı?
Kaya, kararının gerekçesini iddiaların açıklığa kavuşturulması ve inceleme sürecinin sağlıklı yürütülmesi olarak açıkladı. Çelik’in açıklaması ise Kaya’nın görevlerinden ayrılmasının ardından AK Parti yönetiminden gelen ilk değerlendirme oldu.