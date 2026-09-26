https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/turkiye-italya-macinin-hakemi-belli-oldu-1109059930.html

Türkiye-İtalya maçının hakemi belli oldu

Türkiye-İtalya maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. 28 Eylül Pazartesi günü saat... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T11:56+0300

2026-09-26T11:56+0300

2026-09-26T11:56+0300

spor

michael oliver

a milli futbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1a/1109059977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81bc89055291dd3f64393c56291e7887.jpg

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak. UEFA, mücadelede görev yapacak hakemleri açıkladı.Buna göre Türkiye-İtalya maçını İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.Türkiye-İtalya maçı saat 21.45’teAtatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması saat 21.45’te başlayacak.Mücadelede Michael Oliver’ın yardımcılıklarını yine İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek.Dördüncü hakem Darren EnglandUEFA’nın açıklamasına göre karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere’den olacak.Türkiye-İtalya maçında dördüncü hakem olarak Darren England görev yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/fifadan-fenerbahceye-3-donem-transfer-yasagi-ilk-aciklama-geldi-1109057870.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

michael oliver, a milli futbol takımı