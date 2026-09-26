https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/turkiye-italya-macinin-hakemi-belli-oldu-1109059930.html
Türkiye-İtalya maçının hakemi belli oldu
Türkiye-İtalya maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. 28 Eylül Pazartesi günü saat... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T11:56+0300
2026-09-26T11:56+0300
2026-09-26T11:56+0300
spor
michael oliver
a milli futbol takımı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak. UEFA, mücadelede görev yapacak hakemleri açıkladı.Buna göre Türkiye-İtalya maçını İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.Türkiye-İtalya maçı saat 21.45’teAtatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması saat 21.45’te başlayacak.Mücadelede Michael Oliver’ın yardımcılıklarını yine İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek.Dördüncü hakem Darren EnglandUEFA’nın açıklamasına göre karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere’den olacak.Türkiye-İtalya maçında dördüncü hakem olarak Darren England görev yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/fifadan-fenerbahceye-3-donem-transfer-yasagi-ilk-aciklama-geldi-1109057870.html
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michael oliver, a milli futbol takımı
michael oliver, a milli futbol takımı
Türkiye-İtalya maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak. UEFA, mücadelede görev yapacak hakemleri açıkladı.
Buna göre Türkiye-İtalya maçını İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
Türkiye-İtalya maçı saat 21.45’te
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması saat 21.45’te başlayacak.
Mücadelede Michael Oliver’ın yardımcılıklarını yine İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek.
Dördüncü hakem Darren England
UEFA’nın açıklamasına göre karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere’den olacak.
Türkiye-İtalya maçında dördüncü hakem olarak Darren England görev yapacak.