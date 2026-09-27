https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/trump-dun-gece-hurmuz-bogazindan-rekor-miktarda-petrol-cikardik-1109073460.html

Trump: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol çıkardık

Trump: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol çıkardık

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesine kıyasla rekor miktarda petrol çıkardıklarını iddia etti. 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T16:57+0300

2026-09-27T16:57+0300

2026-09-27T16:57+0300

dünya

donald trump

hürmüz boğazı

chicago

abd

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Trump, "İran pes eder etmez, savaş sona erer ermez petrol fiyatları düşecek. Bu yakında olacak. Biden dönemine göre market fiyatları çok düştü. Neredeyse her fiyat düştü. Ve bir şeyi unutmayın, petrol şu anda Biden yönetimindeki dönemden daha ucuz" ifadelerini kullandı.Trump aynı görüşmede, "Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol çıkardık, savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/abd-baskani-trump-iranin-sundugu-7-gunluk-hurmuz-bogazi-planini-reddetti-1109063042.html

hürmüz boğazı

chicago

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