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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/trump-dun-gece-hurmuz-bogazindan-rekor-miktarda-petrol-cikardik-1109073460.html
Trump: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol çıkardık
Trump: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol çıkardık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesine kıyasla rekor miktarda petrol çıkardıklarını iddia etti. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T16:57+0300
2026-09-27T16:57+0300
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hürmüz boğazı
chicago
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ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Trump, "İran pes eder etmez, savaş sona erer ermez petrol fiyatları düşecek. Bu yakında olacak. Biden dönemine göre market fiyatları çok düştü. Neredeyse her fiyat düştü. Ve bir şeyi unutmayın, petrol şu anda Biden yönetimindeki dönemden daha ucuz" ifadelerini kullandı.Trump aynı görüşmede, "Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol çıkardık, savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/abd-baskani-trump-iranin-sundugu-7-gunluk-hurmuz-bogazi-planini-reddetti-1109063042.html
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donald trump, hürmüz boğazı, chicago, abd, i̇ran
donald trump, hürmüz boğazı, chicago, abd, i̇ran

Trump: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol çıkardık

16:57 27.09.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesine kıyasla rekor miktarda petrol çıkardıklarını iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, "İran pes eder etmez, savaş sona erer ermez petrol fiyatları düşecek. Bu yakında olacak. Biden dönemine göre market fiyatları çok düştü. Neredeyse her fiyat düştü. Ve bir şeyi unutmayın, petrol şu anda Biden yönetimindeki dönemden daha ucuz" ifadelerini kullandı.
Trump aynı görüşmede, "Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol çıkardık, savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi.
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