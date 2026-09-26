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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/abd-baskani-trump-iranin-sundugu-7-gunluk-hurmuz-bogazi-planini-reddetti-1109063042.html
ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük Hürmüz Boğazı planını reddetti
ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük Hürmüz Boğazı planını reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifini reddettiğini açıkladı. 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T17:11+0300
2026-09-26T17:14+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
abbas arakçi
washington
hürmüz boğazı
küba
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifini reddettiğini söyledi.Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir teklif sundular ancak ben bunu reddettim” dedi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük 'kesin' bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti.Taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlali ve saldırganlık nedeniyle ABD’yi suçlayan Arakçi, “İran, Katar aracılığıyla ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir” diye konuşmuştu.İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin 'gerekli ciddiyeti göstermesi' durumunda Boğaz'ın açılabileceğini vurgulamıştı.'Askeri güce ihtiyaç duymayacağız'ABD Başkanı Trump, Küba'ya yönelik askeri operasyon düzenlenmesi ihtimalini reddetti.Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin Küba'ya yönelik bir 'askeri harekat planı' hakkındaki sorusunu yanıtlarken, “Askeri güçlere ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum” dedi.
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abd, abbas arakçi, washington, hürmüz boğazı, küba, donald trump
abd, abbas arakçi, washington, hürmüz boğazı, küba, donald trump

ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük Hürmüz Boğazı planını reddetti

17:11 26.09.2026 (güncellendi: 17:14 26.09.2026)
© REUTERS Kylie CooperABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifini reddettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifini reddettiğini söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir teklif sundular ancak ben bunu reddettim” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük 'kesin' bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti.
Taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlali ve saldırganlık nedeniyle ABD’yi suçlayan Arakçi, “İran, Katar aracılığıyla ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir” diye konuşmuştu.
İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin 'gerekli ciddiyeti göstermesi' durumunda Boğaz'ın açılabileceğini vurgulamıştı.

'Askeri güce ihtiyaç duymayacağız'

ABD Başkanı Trump, Küba'ya yönelik askeri operasyon düzenlenmesi ihtimalini reddetti.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin Küba'ya yönelik bir 'askeri harekat planı' hakkındaki sorusunu yanıtlarken, “Askeri güçlere ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum” dedi.
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