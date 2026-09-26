https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/abd-baskani-trump-iranin-sundugu-7-gunluk-hurmuz-bogazi-planini-reddetti-1109063042.html

ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük Hürmüz Boğazı planını reddetti

ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük Hürmüz Boğazı planını reddetti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifini reddettiğini açıkladı. 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T17:11+0300

2026-09-26T17:11+0300

2026-09-26T17:14+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

abbas arakçi

washington

hürmüz boğazı

küba

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108951965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b562a9179c3736128a2b0fd1bb8bd3d.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifini reddettiğini söyledi.Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir teklif sundular ancak ben bunu reddettim” dedi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük 'kesin' bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti.Taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlali ve saldırganlık nedeniyle ABD’yi suçlayan Arakçi, “İran, Katar aracılığıyla ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir” diye konuşmuştu.İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin 'gerekli ciddiyeti göstermesi' durumunda Boğaz'ın açılabileceğini vurgulamıştı.'Askeri güce ihtiyaç duymayacağız'ABD Başkanı Trump, Küba'ya yönelik askeri operasyon düzenlenmesi ihtimalini reddetti.Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin Küba'ya yönelik bir 'askeri harekat planı' hakkındaki sorusunu yanıtlarken, “Askeri güçlere ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/bill-gatesten-yapay-zeka-uyarisi-bir-milyar-kisinin-olumune-yol-acabilecek-olaylari-tetikleyecek-1109062451.html

washington

hürmüz boğazı

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abbas arakçi, washington, hürmüz boğazı, küba, donald trump