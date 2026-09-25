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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rus-subay-dobropolyedeki-kiskacin-ardindan-kritik-lojistik-merkez-rusyanin-kontrolune-gecti-1109047252.html
Rus subay: Dobropolye'deki kıskacın ardından kritik lojistik merkez Rusya'nın kontrolüne geçti
Rus subay: Dobropolye'deki kıskacın ardından kritik lojistik merkez Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Dobropolye'nin cephe hattına paralel uzanan ve birliklerin ikmali ile takviyesini sağlayan yanal bir ikmal güzergahı görevi gördüğünü anlatan Matviyçuk... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T17:17+0300
2026-09-25T17:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
rus ordusu
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Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Dobropolye kasabasında kuşatılmasını değerlendiren eski Özel Kuvvetler subayı Anatoliy Matviyçuk, yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında 50 militanın etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda zırhlı aracın imha edildiğini belirtti.Dobropolye'nin Kramatorsk ve Slavyansk şehirlerine doğrudan rota sağlayan stratejik bir nokta olduğunu vurgulayan Matviyçuk, yerleşimin tutulmasının durumun tamamen kontrole alınmasına olanak tanıdığını kaydetti. Kasabanın demiryolu hattına ve kaliteli asfalt yollara sahip olduğunu belirten uzman, buranın cephe hattına paralel uzanan ve birliklerin ikmali ile takviyesini sağlayan yanal bir ikmal güzergahı görevi gördüğünü ifade etti. Matviyçuk, "Bugün burası gitti, düşman susuz, elektriksiz, ısıtmasız ve en önemlisi birlik rotasyonundan mahrum kaldı" dedi.Ukrayna ordusunun kaynak sıkıntısıDobropolye'nin düşmesinin cephede kapatılması gereken devasa bir boşluk açacağını ancak Ukrayna'nın bunu yapacak kaynağı olmadığını belirten Matviyçuk, diğer cephelerden birlik kaydırmanın imkansız olduğunu vurguladı. Slavyansk-Kramatorsk savunma hattının artık 2022-2023 yıllarındaki kadar kritik bir rol oynamadığını söyleyen Rus uzman, ordu olarak tahkimatları baypas etmeyi, boşlukları genişletmeyi ve durumu operasyonel kuşatmaya dönüştürmeyi öğrendiklerini sözlerine ekledi.Dobropolye'nin önemiRusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dobropolye, Donbass'ı tamamen kontrol altına alma hedefine ulaşmak için kilit öneme sahip bir istikamet olup, buranın kontrol altına alınması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'taki lojistik zincirinde mevcut ikmal sistemini sekteye uğratacak.Dobropolye, düşman tarafından Drujkovka istikametinde ilerleyen Güney Askeri Grubu’na saldırılar düzenlemek için kullanılan Ukrayna birliklerinin önemli bir tahkimatlı bölgesidir.Rus güçleri, Ukrayna birliklerinin Dobropolye'deki tüm saldırılarını ve kuşatmayı yarma girişimlerini püskürtüyor, düşman günlük olarak 30 ila 50 asker kayıp veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/peskov-turkiye-karadenizin-guvenligiyle-ilgili-oneriler-sundu-ancak-gorusme-yapilmadi-1109044540.html
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ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, özel askeri harekat
ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, özel askeri harekat

Rus subay: Dobropolye'deki kıskacın ardından kritik lojistik merkez Rusya'nın kontrolüne geçti

17:17 25.09.2026
© Sputnik / Константин МихальчевскийRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Dobropolye'nin cephe hattına paralel uzanan ve birliklerin ikmali ile takviyesini sağlayan yanal bir ikmal güzergahı görevi gördüğünü anlatan Matviyçuk, erleşimin tutulmasının durumun tamamen kontrole alınmasına olanak tanıdığını kaydetti.
Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Dobropolye kasabasında kuşatılmasını değerlendiren eski Özel Kuvvetler subayı Anatoliy Matviyçuk, yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında 50 militanın etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda zırhlı aracın imha edildiğini belirtti.

Dobropolye'nin Kramatorsk ve Slavyansk şehirlerine doğrudan rota sağlayan stratejik bir nokta olduğunu vurgulayan Matviyçuk, yerleşimin tutulmasının durumun tamamen kontrole alınmasına olanak tanıdığını kaydetti.

Kasabanın demiryolu hattına ve kaliteli asfalt yollara sahip olduğunu belirten uzman, buranın cephe hattına paralel uzanan ve birliklerin ikmali ile takviyesini sağlayan yanal bir ikmal güzergahı görevi gördüğünü ifade etti.

Matviyçuk, "Bugün burası gitti, düşman susuz, elektriksiz, ısıtmasız ve en önemlisi birlik rotasyonundan mahrum kaldı" dedi.

Ukrayna ordusunun kaynak sıkıntısı

Dobropolye'nin düşmesinin cephede kapatılması gereken devasa bir boşluk açacağını ancak Ukrayna'nın bunu yapacak kaynağı olmadığını belirten Matviyçuk, diğer cephelerden birlik kaydırmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Slavyansk-Kramatorsk savunma hattının artık 2022-2023 yıllarındaki kadar kritik bir rol oynamadığını söyleyen Rus uzman, ordu olarak tahkimatları baypas etmeyi, boşlukları genişletmeyi ve durumu operasyonel kuşatmaya dönüştürmeyi öğrendiklerini sözlerine ekledi.

Dobropolye'nin önemi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dobropolye, Donbass'ı tamamen kontrol altına alma hedefine ulaşmak için kilit öneme sahip bir istikamet olup, buranın kontrol altına alınması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'taki lojistik zincirinde mevcut ikmal sistemini sekteye uğratacak.
Dobropolye, düşman tarafından Drujkovka istikametinde ilerleyen Güney Askeri Grubu’na saldırılar düzenlemek için kullanılan Ukrayna birliklerinin önemli bir tahkimatlı bölgesidir.
Rus güçleri, Ukrayna birliklerinin Dobropolye'deki tüm saldırılarını ve kuşatmayı yarma girişimlerini püskürtüyor, düşman günlük olarak 30 ila 50 asker kayıp veriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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