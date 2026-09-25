Rus subay: Dobropolye'deki kıskacın ardından kritik lojistik merkez Rusya'nın kontrolüne geçti
© Sputnik / Константин МихальчевскийRus ordusu askeri
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Dobropolye'nin cephe hattına paralel uzanan ve birliklerin ikmali ile takviyesini sağlayan yanal bir ikmal güzergahı görevi gördüğünü anlatan Matviyçuk, erleşimin tutulmasının durumun tamamen kontrole alınmasına olanak tanıdığını kaydetti.
Ukrayna kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Dobropolye kasabasında kuşatılmasını değerlendiren eski Özel Kuvvetler subayı Anatoliy Matviyçuk, yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında 50 militanın etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda zırhlı aracın imha edildiğini belirtti.
Dobropolye'nin Kramatorsk ve Slavyansk şehirlerine doğrudan rota sağlayan stratejik bir nokta olduğunu vurgulayan Matviyçuk, yerleşimin tutulmasının durumun tamamen kontrole alınmasına olanak tanıdığını kaydetti.
Kasabanın demiryolu hattına ve kaliteli asfalt yollara sahip olduğunu belirten uzman, buranın cephe hattına paralel uzanan ve birliklerin ikmali ile takviyesini sağlayan yanal bir ikmal güzergahı görevi gördüğünü ifade etti.
Matviyçuk, "Bugün burası gitti, düşman susuz, elektriksiz, ısıtmasız ve en önemlisi birlik rotasyonundan mahrum kaldı" dedi.
Dobropolye'nin Kramatorsk ve Slavyansk şehirlerine doğrudan rota sağlayan stratejik bir nokta olduğunu vurgulayan Matviyçuk, yerleşimin tutulmasının durumun tamamen kontrole alınmasına olanak tanıdığını kaydetti.
Kasabanın demiryolu hattına ve kaliteli asfalt yollara sahip olduğunu belirten uzman, buranın cephe hattına paralel uzanan ve birliklerin ikmali ile takviyesini sağlayan yanal bir ikmal güzergahı görevi gördüğünü ifade etti.
Matviyçuk, "Bugün burası gitti, düşman susuz, elektriksiz, ısıtmasız ve en önemlisi birlik rotasyonundan mahrum kaldı" dedi.
Ukrayna ordusunun kaynak sıkıntısı
Dobropolye'nin düşmesinin cephede kapatılması gereken devasa bir boşluk açacağını ancak Ukrayna'nın bunu yapacak kaynağı olmadığını belirten Matviyçuk, diğer cephelerden birlik kaydırmanın imkansız olduğunu vurguladı.
Slavyansk-Kramatorsk savunma hattının artık 2022-2023 yıllarındaki kadar kritik bir rol oynamadığını söyleyen Rus uzman, ordu olarak tahkimatları baypas etmeyi, boşlukları genişletmeyi ve durumu operasyonel kuşatmaya dönüştürmeyi öğrendiklerini sözlerine ekledi.
Slavyansk-Kramatorsk savunma hattının artık 2022-2023 yıllarındaki kadar kritik bir rol oynamadığını söyleyen Rus uzman, ordu olarak tahkimatları baypas etmeyi, boşlukları genişletmeyi ve durumu operasyonel kuşatmaya dönüştürmeyi öğrendiklerini sözlerine ekledi.
Dobropolye'nin önemi
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dobropolye, Donbass'ı tamamen kontrol altına alma hedefine ulaşmak için kilit öneme sahip bir istikamet olup, buranın kontrol altına alınması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'taki lojistik zincirinde mevcut ikmal sistemini sekteye uğratacak.
Dobropolye, düşman tarafından Drujkovka istikametinde ilerleyen Güney Askeri Grubu’na saldırılar düzenlemek için kullanılan Ukrayna birliklerinin önemli bir tahkimatlı bölgesidir.
Rus güçleri, Ukrayna birliklerinin Dobropolye'deki tüm saldırılarını ve kuşatmayı yarma girişimlerini püskürtüyor, düşman günlük olarak 30 ila 50 asker kayıp veriyor.