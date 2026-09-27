https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/guney-afrikada-pes-pese-silahli-saldirilar-3-saldirida-toplam-38-kisi-hayatini-kaybetti-1109070780.html

Güney Afrika'da peş peşe silahlı saldırılar: 3 saldırıda toplam 38 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'da peş peşe silahlı saldırılar: 3 saldırıda toplam 38 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'nın en büyük iki kenti Johannesburg ve Cape Town yakınlarında düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T14:01+0300

2026-09-27T14:01+0300

2026-09-27T14:01+0300

dünya

güney afrika

cape town

johannesburg

silahlı saldırı

can kaybı

yaralı

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Güney Afrika'da birkaç gün içinde gerçekleşen üç toplu silahlı saldırı, ülkede yeniden şiddet olaylarını gündeme taşıdı. Johannesburg ve Cape Town yakınlarındaki son iki saldırıda toplam 27 kişi öldürülürken 26 kişi yaralandı. Saldırılar, Durban yakınlarındaki bir ev partisinde 11 kişinin öldürülmesinden yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi.Güney Afrika polisinin açıklamasına göre ilk saldırı, cumartesi gecesi Johannesburg'un güneybatısındaki Wedela bölgesinde bulunan bir bara düzenlendi. AK-47 tüfekleri ve tabancalarla silahlanmış sekiz saldırgan, barın içinde ve dışında bulunan kişilere ateş açtı.Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı. Polis, kimlikleri henüz belirlenemeyen sekiz şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.Günler içinde üçüncü toplu saldırıİkinci saldırı ise Cape Town yakınlarındaki Lwandle'de, ızgara et satılan ve bir eğlence mekanında meydana geldi.Silahlı kişiler gece saatlerinde mekana girerek müşterilere ateş açtı. Beş kişi olay yerinde hayatını kaybederken, beş kişi de hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Saldırıda ayrıca 11 kişi yaralandı.Polis, saldırının faillerini yakalamak için ağır şiddet suçları konusunda uzman dedektiflerden oluşan bir ekip kurdu. Her iki saldırıyla ilgili de henüz gözaltı veya tutuklama yapılmadı.İki saldırı, Durban yakınlarında üç silahlı kişinin bir ev partisine düzenlediği ve hamile bir kadın dahil 11 kişinin öldürüldüğü saldırıdan yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti.Böylece birkaç gün içinde meydana gelen üç toplu silahlı saldırıda toplam 38 kişi hayatını kaybetti.Güney Afrika polisi verilerine göre ülkede 30 Haziran'da sona eren 12 aylık dönemde 22 bin 700'den fazla kişi öldürüldü.Ülkede ayrıca temmuz ayından bu yana Johannesburg Havalimanı yakınlarında çok sayıda kadının cesedinin bulunması, kadına yönelik şiddet konusunda yeni tepkilere yol açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/nepalde-cig-felaketi-10-kisi-kayboldu-1109069400.html

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güney afrika, cape town, johannesburg, silahlı saldırı, can kaybı, yaralı