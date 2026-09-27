https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/preveze-deniz-zaferinin-488-yil-donumu-turk-donanmasi-istanbul-bogazinda-gecis-yapti-1109071150.html
Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü: Türk donanması İstanbul Boğazı'nda geçiş yaptı
Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü: Türk donanması İstanbul Boğazı'nda geçiş yaptı
Sputnik Türkiye
Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetlerine ait 13 gemi ve 2 denizaltı, İstanbul Boğazı'nda geçiş... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T14:17+0300
2026-09-27T14:17+0300
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Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'nda etkinlik düzenledi.Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da aralarında bulunduğu deniz araçları Boğaz'dan geçti. Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı önünden geçen TCG İstanbul'daki askerler, Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamladı.Kortejde TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Salihreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Kalkan, TCG Mızrak, TCG Rüzgar, TCG Karayel, TCG Akçay, TCG Enez ve TCG Işın ile TCG Doğanay ve TCG 18 Mart denizaltıları yer aldı.Boğaz kıyısındaki halk da geçişi ilgiyle takip ederek fotoğraf çekti.Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nda törenEtkinlikler kapsamında Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nda da tören düzenlendi. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/bogazin-en-pahali-yalisi-satiliyor-unlu-isim-alici-oldu-1108902388.html
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i̇stanbul boğazı, boğaz, türkiye, tören, resmi tören, askeri geçit töreni, geçit töreni, anma törenleri
i̇stanbul boğazı, boğaz, türkiye, tören, resmi tören, askeri geçit töreni, geçit töreni, anma törenleri
Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü: Türk donanması İstanbul Boğazı'nda geçiş yaptı
Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetlerine ait 13 gemi ve 2 denizaltı, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'nda etkinlik düzenledi.
Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da aralarında bulunduğu deniz araçları Boğaz'dan geçti.
Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı önünden geçen TCG İstanbul'daki askerler, Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamladı.
Kortejde TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Salihreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Kalkan, TCG Mızrak, TCG Rüzgar, TCG Karayel, TCG Akçay, TCG Enez ve TCG Işın ile TCG Doğanay ve TCG 18 Mart denizaltıları yer aldı.
Boğaz kıyısındaki halk da geçişi ilgiyle takip ederek fotoğraf çekti.
Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nda tören
Etkinlikler kapsamında Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nda da tören düzenlendi. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.