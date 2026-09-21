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Boğazın en pahalı yalısı satılıyor: Ünlü isim alıcı oldu
Boğazın en pahalı yalısı satılıyor: Ünlü isim alıcı oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nın en pahalı yalısı olan Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı yeniden satışa çıktı. Tarihi yalı için Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 30 milyon... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T11:12+0300
2026-09-21T11:12+0300
yaşam
hamdi ulukaya
faruk yalçın
kanlıca
i̇stanbul boğazı
yalı
tarihi yapılar
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İstanbul Boğazı’nın Kanlıca kıyısındaki tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı yeniden satışa çıktı. İş insanı Faruk Yalçın'ın mirasçıları için satışa çıkarılan yalı için 55 milyon dolar istendiği belirtilirken, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın talip olduğu öğrenildi. Ulukaya'nın yalı için 30 milyon dolar teklif ettiği ifade ediliyor. 70 milyon dolar istendiSabah'ın haberine göre, Kanlıca'da bulunan ve 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın uzun yıllar yaşadığı Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı satışa çıkarıldı. Mirasçıları tarafından satışa sunulan yalı için başlangıçta 70 milyon dolar istendi. Alıcı çıkmaması üzerine satış fiyatı 55 milyon dolara kadar çekildi. Ulukaya 30 milyon dolar teklif ettiYalının satışıyla ilgili son bilgilere göre, yalıya Fenerbahçe'nin stat isim ve forma sponsoru olan Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya, Kanlıca'daki yalı için teklif verdi. Ulukaya'nın yalı için 30 milyon dolar, yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar 460 milyon lira teklif ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/turk-dizilerinin-gozde-yalisi-satisa-cikti-245-milyon-dolar-isteniyor-1101513937.html
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hamdi ulukaya, faruk yalçın, kanlıca, i̇stanbul boğazı, yalı, tarihi yapılar
hamdi ulukaya, faruk yalçın, kanlıca, i̇stanbul boğazı, yalı, tarihi yapılar

Boğazın en pahalı yalısı satılıyor: Ünlü isim alıcı oldu

11:12 21.09.2026
© Sputnik / Антон Денисовİstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Sputnik / Антон Денисов
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İstanbul Boğazı'nın en pahalı yalısı olan Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı yeniden satışa çıktı. Tarihi yalı için Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 30 milyon dolar teklif ettiği belirtiliyor.
İstanbul Boğazı’nın Kanlıca kıyısındaki tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı yeniden satışa çıktı. İş insanı Faruk Yalçın'ın mirasçıları için satışa çıkarılan yalı için 55 milyon dolar istendiği belirtilirken, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın talip olduğu öğrenildi. Ulukaya'nın yalı için 30 milyon dolar teklif ettiği ifade ediliyor.

70 milyon dolar istendi

Sabah'ın haberine göre, Kanlıca'da bulunan ve 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın uzun yıllar yaşadığı Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı satışa çıkarıldı. Mirasçıları tarafından satışa sunulan yalı için başlangıçta 70 milyon dolar istendi. Alıcı çıkmaması üzerine satış fiyatı 55 milyon dolara kadar çekildi.

Ulukaya 30 milyon dolar teklif etti

Yalının satışıyla ilgili son bilgilere göre, yalıya Fenerbahçe'nin stat isim ve forma sponsoru olan Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya, Kanlıca'daki yalı için teklif verdi. Ulukaya'nın yalı için 30 milyon dolar, yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar 460 milyon lira teklif ettiği belirtildi.
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
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