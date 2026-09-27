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Parmağı janta sıkıştı: Sürücüyü itfaiye kurtardı
Parmağı janta sıkıştı: Sürücüyü itfaiye kurtardı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmek isteyen çekicinin sürücüsünün parmağı janta sıkıştı. Ekipler sürücüyü kurtardı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
çekici
çekicilik
sürücü
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
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Şekerpınar Mahallesi Fulya Sokak'ta meydana gelen olayda, minibüsü çekmek için gelen çekici sürücüsü M.E, lastiğe halat bağladığı sırada parmağını janta sıkıştırdı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla parmağı sıkıştığı yerden çıkarılan M.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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çekici, çekicilik, sürücü, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
çekici, çekicilik, sürücü, kaza, kaza sebebi, trafik kazası

Parmağı janta sıkıştı: Sürücüyü itfaiye kurtardı

18:46 27.09.2026 (güncellendi: 18:47 27.09.2026)
© AA / Esmer GeçalKocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmeye çalıştığı sırada parmağı janta sıkışan çekicinin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmeye çalıştığı sırada parmağı janta sıkışan çekicinin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA / Esmer Geçal
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmek isteyen çekicinin sürücüsünün parmağı janta sıkıştı. Ekipler sürücüyü kurtardı.
Şekerpınar Mahallesi Fulya Sokak'ta meydana gelen olayda, minibüsü çekmek için gelen çekici sürücüsü M.E, lastiğe halat bağladığı sırada parmağını janta sıkıştırdı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla parmağı sıkıştığı yerden çıkarılan M.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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