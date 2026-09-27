https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/parmagi-janta-sikisti-surucuyu-itfaiye-kurtardi-1109074968.html
Parmağı janta sıkıştı: Sürücüyü itfaiye kurtardı
Parmağı janta sıkıştı: Sürücüyü itfaiye kurtardı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmek isteyen çekicinin sürücüsünün parmağı janta sıkıştı. Ekipler sürücüyü kurtardı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T18:46+0300
2026-09-27T18:46+0300
2026-09-27T18:47+0300
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çekici
çekicilik
sürücü
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
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Şekerpınar Mahallesi Fulya Sokak'ta meydana gelen olayda, minibüsü çekmek için gelen çekici sürücüsü M.E, lastiğe halat bağladığı sırada parmağını janta sıkıştırdı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla parmağı sıkıştığı yerden çıkarılan M.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/beykozda-camura-saplanan-at-20-saat-boyunca-kurtarilmayi-bekledi-camuru-elleriyle-kazdilar--1105761969.html
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çekici, çekicilik, sürücü, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
çekici, çekicilik, sürücü, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
Parmağı janta sıkıştı: Sürücüyü itfaiye kurtardı
18:46 27.09.2026 (güncellendi: 18:47 27.09.2026)
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arızalanan minibüsü çekmek isteyen çekicinin sürücüsünün parmağı janta sıkıştı. Ekipler sürücüyü kurtardı.
Şekerpınar Mahallesi Fulya Sokak'ta meydana gelen olayda, minibüsü çekmek için gelen çekici sürücüsü M.E, lastiğe halat bağladığı sırada parmağını janta sıkıştırdı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla parmağı sıkıştığı yerden çıkarılan M.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.