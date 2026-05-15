Beykoz'da çamura saplanan at 20 saat boyunca kurtarılmayı bekledi: Çamuru elleriyle kazdılar
Beykoz'da çiftlikten kaçan at bataklığa saplandı. 20 sat boyunca mahsur kalan atı ekipler elleriyle kazı yaparak kurtardı. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T13:08+0300
12:56 15.05.2026 (güncellendi: 13:08 15.05.2026)
İstanbul Beykoz'da çiftlikten kaçan at Çayağız Deresi çevresindeki bataklık ve sazlık alana saplandı. Yaklaşık 20 saat boyunca mahsur kalan atın ayakları zarar görmesin diye kurtarma ekipleri zaman zaman çamuru elleriyle kazdı. Saatler süren çalışmalar sonucunda at kurtarıldı.
20 saat çamurda mahsur kaldı
Paşamandıra Mahallesi'nde çiftlikten kaçan at, Çayağız Deresi çevresindeki sazlık ve bataklık alana saplandı. Yaklaşık 20 saat boyunca bataklıkta mahsur kalan atı kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahipleri, SAR-TİM Afetle Mücadele Arama Kurtarma Derneğinden yardım istedi.
İş makineleri ve büyük araçların giriş yapamadığı ağaçlık ve bahçe içindeki alana arama kurtarma ekipleri off-road araçlarıyla gelerek çalışma başlattı.
Saatler süren çalışmayla çıkarıldı
Önce küreklerle çevresindeki çamuru boşaltan ekipler, atın ayaklarına zarar vermemek için bazı bölümlerde elleriyle kazı yaptı. Ayrıca, off-road araca bağlı vinç sistemi kullanıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından bataklıktan çıkarılan ata veteriner ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Serum takılan at tedavisinin ardından sahiplerine teslim edildi.
Atı kurtarmak için büyük mücadele veren SAR-TİM Afetle Mücadele Arama Kurtarma Derneği Başkanı Yahya Kemal Çimen, "Alan çok ağaçlık olduğu için itfaiye araçlarının girmesi mümkün değildi. Biz de tahta malzemelerle platform oluşturduk. Vinçli off-road araçlarımızla birkaç saatlik çalışma sonucunda atı bulunduğu yerden çıkardık." dedi. Dernek üyesi Mesut Tezcan "Kürek ya da kazma atın ayaklarına zarar verebilirdi. Bu yüzden yakın bölgeleri ellerimizle kazdık. Amacımız onu zarar vermeden kurtarmaktı." diye konuştu.