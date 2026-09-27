https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/panda-diplomasisi-yeniden-sahnede-cinden-abdye-iki-yeni-panda-1109070227.html

'Panda diplomasisi' yeniden sahnede: Çin'den ABD'ye iki yeni panda

'Panda diplomasisi' yeniden sahnede: Çin'den ABD'ye iki yeni panda

Sputnik Türkiye

Çin, Ping Ping ve Fu Shuang adlı iki dev pandayı ABD'ye gönderdi. Yaklaşık 15 saatlik yolculuğa çıkan pandalar, Atlanta'daki hayvanat bahçesinde 10 yıl... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T13:21+0300

2026-09-27T13:21+0300

2026-09-27T13:22+0300

dünya

abd

atlanta

çin

panda

panda diplomasisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1b/1109070067_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b16614347a3a1e07f0eb6904fc3d4ca7.jpg

Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin en dikkat çekici sembollerinden biri olan 'panda diplomasisi' yeniden gündemde. Daha önce transferleri kararlaştırılan Ping Ping ve Fu Shuang, pazar günü Çin'in Chengdu kentinden ABD'ye doğru yola çıktı. İki pandanın hareket tarihi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Washington ziyareti sırasında duyurulmuştu.Çin, onlarca yıldır dev pandaları farklı ülkelere göndererek bu hayvanları diplomatik ilişkilerde bir iyi niyet sembolü olarak kullanıyor. ABD de bu uygulamanın en eski adreslerinden biri. Çin, 1972'de dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin'e yaptığı tarihi ziyaretin ardından Washington'a iki panda hediye etmişti.Yeni yolculuğun adresi ise Georgia eyaletindeki Atlanta oldu. Ping Ping ve Fu Shuang'ın önümüzdeki 10 yıl boyunca yaşayacağı Atlanta Hayvanat Bahçesi, daha önce de 1999'dan itibaren çeyrek asır boyunca Çin'den gönderilen pandalara ev sahipliği yaptı. Ancak 2024'ten bu yana hayvanat bahçesinde panda bulunmuyordu.15 saatlik yolculuk için özel hazırlıkYaklaşık 15 saat sürecek uçuş için pandalara buharda pişirilmiş mısır ekmekleri, bambu filizleri ve havuç hazırlandı. ABD tarafından görevlendirilen deneyimli bakıcılar da yolculuk boyunca iki pandaya eşlik etti.Her ikisi de 2020 doğumlu olan pandalardan erkek Ping Ping 6 yaşında. Dişi Fu Shuang ise gelecek ay 6 yaşına girecek. Hayvanat bahçelerinde yaşayan dev pandaların yaşam süresi genellikle yaklaşık 30 yıla ulaşıyor.Atlanta Hayvanat Bahçesi de pandaların gelişi öncesinde tesislerini yeniledi ve hayvanlarla ilgilenecek özel bir bakım ekibi oluşturdu. Pandaların temel besin kaynağı olan bambunun uzun vadeli tedariki için de hazırlık yapıldı. Chengdu'ya benzer bir iklime sahip Atlanta'da bambu yerel olarak yetiştiriliyor.ABD'deki pandalar daha önce tartışma yaratmıştıABD'deki Çin pandalarının bakım koşulları, 2023'te Memphis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Ya Ya'nın sağlık durumu ve Le Le'nin ölümü üzerine tartışma konusu olmuştu. Le Le'nin 24 yaşında beklenmedik şekilde ölmesi ve Ya Ya'nın zayıf, tüyleri yer yer dökülmüş halde görüntülenmesi, özellikle Çin'de pandalara kötü bakıldığı yönünde yoğun tepkilere yol açmıştı.Memphis Hayvanat Bahçesi bu suçlamaları reddetti. Hayvanat bahçesi, Ya Ya'nın kronik bir deri ve tüy rahatsızlığı bulunduğunu ve bu nedenle tüylerinin ince ve parçalı göründüğünü açıkladı. ABD'ye giden Çinli uzmanların incelemesinde de Le Le'ye kötü davranıldığına dair bulguya rastlanmadı; ölümünün kalp rahatsızlığından kaynaklandığı açıklandı. Ya Ya ise 20 yıllık anlaşmanın sona ermesi üzerine 2023'te Çin'e döndü.Bu tartışmaların ardından ABD'deki panda varlığı giderek azalmıştı. Atlanta Hayvanat Bahçesi de 2024'te son pandalarının ayrılmasıyla pandasız kalmıştı. Şimdi Ping Ping ve Fu Shuang'ın gelişiyle Atlanta'da panda dönemi yeniden başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/nepalde-cig-felaketi-10-kisi-kayboldu-1109069400.html

abd

atlanta

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, atlanta, çin, panda, panda diplomasisi