https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/aziz-yildirim-fenerbahcenin-malina-cokme-var-1109072063.html
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin malına çökme var
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin malına çökme var
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sadettin Saran yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Yıldırım, daha sonra yönetimi birlik ve beraberlik... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T15:44+0300
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Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda konuşan başkan Aziz Yıldırım, Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.Başkan Yıldırım, "Bir sene sonra bırakacağım, dedim. Ben doğru yaptığıma inandığım için ibraymış, mahkemeymiş korkmam. Benim bir tereddütüm yok. 'Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, Avrupa'ya katılacağız.' dedim. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. 'Bu takım yetersiz.' dediler, yeterliymiş. Gerçekleri bizden duyun, biz bir aileyiz. Bu kavgayı da aile içinde yapalım" ifadelerini kullandı.10 Haziran'da mazbata alarak göreve başladıklarını anımsatan Yıldırım, "İki önemli konu var. Kante'nin menajeri sürekli arkadaşları ve muhasebeyi arıyor, 3 milyon euro ekstra alacağı olduğunu söylüyor. Biz de böyle bir anlaşma olmadığını söylüyoruz. Adam anlaşmayı gönderdi. Sizin içinizden 2 arkadaş, Kante'yle ilgili bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede Çağlar Söyüncü'yü ekliyor. Satış için yetki vermişsiniz, biz bunu feshedersek adama 3 milyon euro ödeyeceğinizi söyleyip temmuz başında feshediyorsunuz. Ben görevdeyim, sen nasıl bunu yapıyorsun. İlk şartım bu, ben başkan olarak bu parayı ödemeyeceğim. İkinci konu üniversite. Ben bu üniversiteyi kurmak için 10 sene çalıştım. En son Sayın Cumhurbaşkanımız 'Niye bu kadar istiyorsun?' dedi. Ben de 'Camia istiyor, ben istemiyorum.' dedim. 2018 başı gibiydi çağırdılar Ankara'ya, izin verdiler. Biz ayrıldıktan sonra bu operasyonu durdurdular ve bunu Medicana'ya verdiler. 10 sene kiraya vermişler, şartlar öyleydi. Ama üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Siz sustunuz ve 10 sene daha uzattınız. Niye karşı çıkmadınız? Burada Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez" ifadelerini kullandı.Konuşmasının sonunda Saran yönetimini ibra etmeyeceğini belirten Yıldırım, "Siz yönetim olarak suçlusunuz, bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. 400 bin euroya imza atmışsınız, bunu savunuyorsunuz. Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş. Geldiğimizden bu yana bunu konuşuyoruz. 400 bin euro almak için niye 10 sene bu anlaşmayı uzattınız. Gelin bunu anlatın. Benim başkanlık derdim yok. Ben Fenerbahçe iyi olsun diyorum. Ufak kızım Yaz, Fenerbahçe marşıyla doğdu. Buradaki amaç Fenerbahçe'ye yapılan yanlışları düzeltmek. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda kasada 77 milyon euro para var, haberiniz olsun" dedi.Yıldırım, Saran yönetimini ibra ettiGenel kurulun ilerleyen bölümünde yeniden kürsüye çıkan Yıldırım, sabah yaptığı açıklamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Yıldırım'ın açıklamasının ardından Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin 1 Mart-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetleri mali ve idari açıdan üyelerin oylarına sunuldu. Saran yönetimi, genel kurulda oy çokluğuyla ibra edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fenerbahcede-mali-kurul-karisti-aziz-yildirim-sadettin-sarana-cikisti-parayi-yediniz-1109069086.html
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sadettin saran, aziz yıldırım, youssef en-nesyri, yıldırım, ankara, fenerbahçe, sabah, fenerbahçe üniversitesi
sadettin saran, aziz yıldırım, youssef en-nesyri, yıldırım, ankara, fenerbahçe, sabah, fenerbahçe üniversitesi
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin malına çökme var
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sadettin Saran yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Yıldırım, daha sonra yönetimi birlik ve beraberlik gerekçesiyle ibra edeceğini açıkladı; yönetimin faaliyetleri genel kurulda oy çokluğuyla ibra edildi.
Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda konuşan başkan Aziz Yıldırım, Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Yıldırım, "Bir sene sonra bırakacağım, dedim. Ben doğru yaptığıma inandığım için ibraymış, mahkemeymiş korkmam. Benim bir tereddütüm yok. 'Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, Avrupa'ya katılacağız.' dedim. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. 'Bu takım yetersiz.' dediler, yeterliymiş. Gerçekleri bizden duyun, biz bir aileyiz. Bu kavgayı da aile içinde yapalım" ifadelerini kullandı.
10 Haziran'da mazbata alarak göreve başladıklarını anımsatan Yıldırım, "İki önemli konu var. Kante'nin menajeri sürekli arkadaşları ve muhasebeyi arıyor, 3 milyon euro ekstra alacağı olduğunu söylüyor. Biz de böyle bir anlaşma olmadığını söylüyoruz. Adam anlaşmayı gönderdi. Sizin içinizden 2 arkadaş, Kante'yle ilgili bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede Çağlar Söyüncü'yü ekliyor. Satış için yetki vermişsiniz, biz bunu feshedersek adama 3 milyon euro ödeyeceğinizi söyleyip temmuz başında feshediyorsunuz. Ben görevdeyim, sen nasıl bunu yapıyorsun. İlk şartım bu, ben başkan olarak bu parayı ödemeyeceğim. İkinci konu üniversite. Ben bu üniversiteyi kurmak için 10 sene çalıştım. En son Sayın Cumhurbaşkanımız 'Niye bu kadar istiyorsun?' dedi. Ben de 'Camia istiyor, ben istemiyorum.' dedim. 2018 başı gibiydi çağırdılar Ankara'ya, izin verdiler. Biz ayrıldıktan sonra bu operasyonu durdurdular ve bunu Medicana'ya verdiler. 10 sene kiraya vermişler, şartlar öyleydi. Ama üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Siz sustunuz ve 10 sene daha uzattınız. Niye karşı çıkmadınız? Burada Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda Saran yönetimini ibra etmeyeceğini belirten Yıldırım, "Siz yönetim olarak suçlusunuz, bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. 400 bin euroya imza atmışsınız, bunu savunuyorsunuz. Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş. Geldiğimizden bu yana bunu konuşuyoruz. 400 bin euro almak için niye 10 sene bu anlaşmayı uzattınız. Gelin bunu anlatın. Benim başkanlık derdim yok. Ben Fenerbahçe iyi olsun diyorum. Ufak kızım Yaz, Fenerbahçe marşıyla doğdu. Buradaki amaç Fenerbahçe'ye yapılan yanlışları düzeltmek. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda kasada 77 milyon euro para var, haberiniz olsun" dedi.
Yıldırım, Saran yönetimini ibra etti
Genel kurulun ilerleyen bölümünde yeniden kürsüye çıkan Yıldırım, sabah yaptığı açıklamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sabah geldiğimizde düşüncemiz demin burada ifade ettiğim gibi değildi. Son kongrede herkesin ibra edilmesi gerektiğini, geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imajın oluşmamasını düşünüyordum. Sabah biraz kızdırdılar ama birlik ve beraberliğin sağlanması için ben ibra edeceğim. Kante'den dolayı 3 milyon euro ödeme var. Ama bu ödemeyi üstlerine alacaklar, nasıl çözeceklerse çözsünler. Fenerbahçe Üniversitesi'yle ilgili de bizimle beraber çalışacaklar. 10 sene uzatmışlar. Elden gitmiş. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi'nin sahibi değil.
Yıldırım'ın açıklamasının ardından Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin 1 Mart-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetleri mali ve idari açıdan üyelerin oylarına sunuldu. Saran yönetimi, genel kurulda oy çokluğuyla ibra edildi.