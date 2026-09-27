https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/meteorolojiden-saat-uyarisi-istanbul-dahil-14-ile-sari-kod-verildi-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1109067583.html

Meteoroloji’den saat uyarısı: İstanbul dahil 14 ile sarı kod verildi, kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji’den saat uyarısı: İstanbul dahil 14 ile sarı kod verildi, kuvvetli yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül Pazar için 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul’da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak beklenirken Güney Ege, Batı... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T09:41+0300

2026-09-27T09:41+0300

2026-09-27T09:41+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

i̇stanbul

batı akdeniz

kocaeli

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Türkiye’nin büyük bölümünde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MGM’nin sarı kodlu uyarı verdiği 14 il Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak olarak sıralandı. Kurum, güneybatı kesimler için yayımladığı ayrı uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekti. İstanbul’da yağış akşam saatlerinde kuvvetlenecekİstanbul’da gün boyunca aralıklı ve yerel sağanak bekleniyor; yağışın akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenmesi öngörülüyor. Çanakkale’nin doğusunda da akşam saatlerinde kuvvetli yağış tahmin edilirken Bolu’da bu beklenti gece saatlerinden sonrası için geçerli.Antalya’da öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde, akşamdan sonra ise il genelinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Ankara’nın güneyinde akşam, il genelinde gece saatlerinden sonra; Konya’da akşam, Eskişehir’in güney ve doğusunda gece saatlerinde yağışın kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgârMarmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgârın hızının 40-60 km/saate ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli ölçüde değişmeyeceği tahmin ediliyor.Denizlerde Kuzey Ege’de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. MGM tahmininde günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul’da 23, İzmir ve Ankara’da 24, Antalya’da 28, Adana’da 31, Diyarbakır’da 35 derece olarak yer alıyor.

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i̇stanbul

batı akdeniz

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