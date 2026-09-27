Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/meteorolojiden-saat-uyarisi-istanbul-dahil-14-ile-sari-kod-verildi-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1109067583.html
Meteoroloji’den saat uyarısı: İstanbul dahil 14 ile sarı kod verildi, kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji’den saat uyarısı: İstanbul dahil 14 ile sarı kod verildi, kuvvetli yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül Pazar için 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul’da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak beklenirken Güney Ege, Batı... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T09:41+0300
2026-09-27T09:41+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul
batı akdeniz
kocaeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108428890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d65e795f1fbe88ae50274cb33688e485.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Türkiye’nin büyük bölümünde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MGM’nin sarı kodlu uyarı verdiği 14 il Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak olarak sıralandı. Kurum, güneybatı kesimler için yayımladığı ayrı uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekti. İstanbul’da yağış akşam saatlerinde kuvvetlenecekİstanbul’da gün boyunca aralıklı ve yerel sağanak bekleniyor; yağışın akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenmesi öngörülüyor. Çanakkale’nin doğusunda da akşam saatlerinde kuvvetli yağış tahmin edilirken Bolu’da bu beklenti gece saatlerinden sonrası için geçerli.Antalya’da öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde, akşamdan sonra ise il genelinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Ankara’nın güneyinde akşam, il genelinde gece saatlerinden sonra; Konya’da akşam, Eskişehir’in güney ve doğusunda gece saatlerinde yağışın kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgârMarmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgârın hızının 40-60 km/saate ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli ölçüde değişmeyeceği tahmin ediliyor.Denizlerde Kuzey Ege’de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. MGM tahmininde günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul’da 23, İzmir ve Ankara’da 24, Antalya’da 28, Adana’da 31, Diyarbakır’da 35 derece olarak yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yakalama-karari-verilmisti-erdin-ozel-gozaltina-alindi-1109067329.html
i̇stanbul
batı akdeniz
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108428890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7d45f7b3aeac1748943d4b5e4477679.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, batı akdeniz, kocaeli
meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, batı akdeniz, kocaeli

Meteoroloji’den saat uyarısı: İstanbul dahil 14 ile sarı kod verildi, kuvvetli yağış bekleniyor

09:41 27.09.2026
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül Pazar için 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul’da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak beklenirken Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde de yağış etkisini artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Türkiye’nin büyük bölümünde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MGM’nin sarı kodlu uyarı verdiği 14 il Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak olarak sıralandı. Kurum, güneybatı kesimler için yayımladığı ayrı uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekti.

İstanbul’da yağış akşam saatlerinde kuvvetlenecek

İstanbul’da gün boyunca aralıklı ve yerel sağanak bekleniyor; yağışın akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenmesi öngörülüyor. Çanakkale’nin doğusunda da akşam saatlerinde kuvvetli yağış tahmin edilirken Bolu’da bu beklenti gece saatlerinden sonrası için geçerli.
Antalya’da öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde, akşamdan sonra ise il genelinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Ankara’nın güneyinde akşam, il genelinde gece saatlerinden sonra; Konya’da akşam, Eskişehir’in güney ve doğusunda gece saatlerinde yağışın kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgâr

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgârın hızının 40-60 km/saate ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli ölçüde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Denizlerde Kuzey Ege’de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. MGM tahmininde günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul’da 23, İzmir ve Ankara’da 24, Antalya’da 28, Adana’da 31, Diyarbakır’da 35 derece olarak yer alıyor.
operasyon - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
EKONOMİ
Fon soruşturmasında yakalama kararı verilmişti: Erdin Özel gözaltına alındı
09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала