https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yakalama-karari-verilmisti-erdin-ozel-gozaltina-alindi-1109067329.html

Fon soruşturmasında yakalama kararı verilmişti: Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturmasında yakalama kararı verilmişti: Erdin Özel gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Tera Yatırım... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T09:30+0300

2026-09-27T09:30+0300

2026-09-27T09:59+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

fon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102272/62/1022726257_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_02b0b2de4b752f1e976d3aed605984d5.jpg

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı, ardından yakalama kararı uygulanmıştı.Özel’in gözaltına alınması, yakalama kararının ardından soruşturmada yaşanan son gelişme oldu. Sarpyener’in yakalandığına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.Fon soruşturmasında mali hareketler inceleniyorBaşsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler istendi. Talep, yöneticilerin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş çıkışlarını da kapsıyor.Soruşturmanın önceki aşamalarında bildirilen tutuklu sayısı 51 olmuştu. Özel’in gözaltına alınması bu sayıya dahil değil; hakkındaki adli süreç devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/adanada-yolcu-otobusu-tabela-diregine-carpti-11-yarali-1109067205.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, fon