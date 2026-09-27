https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yakalama-karari-verilmisti-erdin-ozel-gozaltina-alindi-1109067329.html
Fon soruşturmasında yakalama kararı verilmişti: Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturmasında yakalama kararı verilmişti: Erdin Özel gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Tera Yatırım... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı, ardından yakalama kararı uygulanmıştı.Özel’in gözaltına alınması, yakalama kararının ardından soruşturmada yaşanan son gelişme oldu. Sarpyener’in yakalandığına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.Fon soruşturmasında mali hareketler inceleniyorBaşsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler istendi. Talep, yöneticilerin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş çıkışlarını da kapsıyor.Soruşturmanın önceki aşamalarında bildirilen tutuklu sayısı 51 olmuştu. Özel’in gözaltına alınması bu sayıya dahil değil; hakkındaki adli süreç devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/adanada-yolcu-otobusu-tabela-diregine-carpti-11-yarali-1109067205.html
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i̇stanbul, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, fon
Fon soruşturmasında yakalama kararı verilmişti: Erdin Özel gözaltına alındı
09:30 27.09.2026 (güncellendi: 09:59 27.09.2026)
İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı bulunuyor.
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı, ardından yakalama kararı uygulanmıştı.
Özel’in gözaltına alınması, yakalama kararının ardından soruşturmada yaşanan son gelişme oldu. Sarpyener’in yakalandığına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.
Fon soruşturmasında mali hareketler inceleniyor
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler istendi. Talep, yöneticilerin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş çıkışlarını da kapsıyor.
Soruşturmanın önceki aşamalarında bildirilen tutuklu sayısı 51 olmuştu. Özel’in gözaltına alınması bu sayıya dahil değil; hakkındaki adli süreç devam ediyor.