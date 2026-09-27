Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kasım ayındaki Asya Pasifik İşbirliği Örgütü (APEC) zirvesine katılabileceğini belirtti.



📢Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:



🔴18-19 Kasım'daki zirve Rusya, Çin ve ABD liderlerinin yollarının kesişmesi için iyi bir fırsat olacak



🔴Üçlü görüşme mi yoksa ikili görüşmeler mi olacağını söylemek zor



🔴Ancak Putin ve Şi'nin Çin'de görüşme konusunda zaten mutabakata vardıkları şimdiden açık



🔴Putin'in Miami'deki G20 zirvesine seyahati konusunda henüz bir karar alınmadı ve tüm koşullar hesaba katılacak



🔴Putin'in zirveye davet edilmesinden ötürü memnunuz



🔴Finlandiya cumhurbaşkanının, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırılar düzenlemek üzere Starlink'i kullanmasına izin vermesi için Elon Musk'a seslenmesi yersizlik



🔴Rusya'nın derinliklerine saldırılar için Starlink verilerinin sağlanması çok zararlı, potansiyel olarak tehlikeli ve pervasız bir adım olur



🔴Rusya, Starlink alternatifi olan 'Rassvet' sisteminin yakın gelecekte daha etkili hale gelmesini bekliyor