Kremlin: Putin'in Çin'deki APEC zirvesine katılması bekleniyor
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / POOL
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Rus basınına konuşan Peskov, Devlet Başkanı Putin'in Kasım ayındaki APEC zirvesine olası katılımı ve ABD'nin yaptığı G20 daveti hakkında açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kasım ayındaki Asya Pasifik İşbirliği Örgütü (APEC) zirvesine katılabileceğini belirtti.
📢Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:
🔴18-19 Kasım'daki zirve Rusya, Çin ve ABD liderlerinin yollarının kesişmesi için iyi bir fırsat olacak
🔴Üçlü görüşme mi yoksa ikili görüşmeler mi olacağını söylemek zor
🔴Ancak Putin ve Şi'nin Çin'de görüşme konusunda zaten mutabakata vardıkları şimdiden açık
🔴Putin'in Miami'deki G20 zirvesine seyahati konusunda henüz bir karar alınmadı ve tüm koşullar hesaba katılacak
🔴Putin'in zirveye davet edilmesinden ötürü memnunuz
🔴Finlandiya cumhurbaşkanının, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırılar düzenlemek üzere Starlink'i kullanmasına izin vermesi için Elon Musk'a seslenmesi yersizlik
🔴Rusya'nın derinliklerine saldırılar için Starlink verilerinin sağlanması çok zararlı, potansiyel olarak tehlikeli ve pervasız bir adım olur
🔴Rusya, Starlink alternatifi olan 'Rassvet' sisteminin yakın gelecekte daha etkili hale gelmesini bekliyor
📢Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:
🔴18-19 Kasım'daki zirve Rusya, Çin ve ABD liderlerinin yollarının kesişmesi için iyi bir fırsat olacak
🔴Üçlü görüşme mi yoksa ikili görüşmeler mi olacağını söylemek zor
🔴Ancak Putin ve Şi'nin Çin'de görüşme konusunda zaten mutabakata vardıkları şimdiden açık
🔴Putin'in Miami'deki G20 zirvesine seyahati konusunda henüz bir karar alınmadı ve tüm koşullar hesaba katılacak
🔴Putin'in zirveye davet edilmesinden ötürü memnunuz
🔴Finlandiya cumhurbaşkanının, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırılar düzenlemek üzere Starlink'i kullanmasına izin vermesi için Elon Musk'a seslenmesi yersizlik
🔴Rusya'nın derinliklerine saldırılar için Starlink verilerinin sağlanması çok zararlı, potansiyel olarak tehlikeli ve pervasız bir adım olur
🔴Rusya, Starlink alternatifi olan 'Rassvet' sisteminin yakın gelecekte daha etkili hale gelmesini bekliyor