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Kozinoğlu soruşturması: 1 şüpheli serbest bırakıldı
Kozinoğlu soruşturması: 1 şüpheli serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T19:56+0300
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kaşif kozinoğlu
pana film
mi̇t
silivri cezaevi
ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
ölüm oranı
şüpheli ölüm
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade veren Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karademir hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-eski-adli-tip-doktoru-evinde-olu-bulundu-1109074202.html
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kaşif kozinoğlu, pana film, mi̇t, silivri cezaevi, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedenleri
kaşif kozinoğlu, pana film, mi̇t, silivri cezaevi, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedenleri

Kozinoğlu soruşturması: 1 şüpheli serbest bırakıldı

19:56 27.09.2026
Kurtlar Vadisi Pusu sosyal medya
Kurtlar Vadisi Pusu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
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Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade veren Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Karademir hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
TÜRKİYE
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Eski adli tıp doktoru evinde ölü bulundu
18:15
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