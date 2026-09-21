https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisi-pusu-dizisinde-kazim-kasifoglu-karakterini-canlandiran-sedat-savtak-ifade-verecek-1108912237.html
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozunoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade vereceği... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T16:13+0300
2026-09-21T16:13+0300
2026-09-21T16:18+0300
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kaşif kozinoğlu
mi̇t
kurtlar vadisi
oyuncu
ifade
soruşturma
sedat savtak
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MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alındıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti. Açıklamada, Başsavcılığa ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildiği kaydedilmişti.Bilirkişi incelemesinin söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-uc-kisilik-heyet-dizinin-tum-bolumlerini-izleyecek-1108888792.html
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kaşif kozinoğlu, mi̇t, kurtlar vadisi, oyuncu, ifade, soruşturma, sedat savtak
kaşif kozinoğlu, mi̇t, kurtlar vadisi, oyuncu, ifade, soruşturma, sedat savtak
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek
16:13 21.09.2026 (güncellendi: 16:18 21.09.2026)
Kaşif Kozunoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade vereceği belirtildi.
MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alındı
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti. Açıklamada, Başsavcılığa ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildiği kaydedilmişti.
Bilirkişi incelemesinin söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti.