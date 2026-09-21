https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisi-pusu-dizisinde-kazim-kasifoglu-karakterini-canlandiran-sedat-savtak-ifade-verecek-1108912237.html

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozunoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade vereceği... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T16:13+0300

2026-09-21T16:13+0300

2026-09-21T16:18+0300

türki̇ye

kaşif kozinoğlu

mi̇t

kurtlar vadisi

oyuncu

ifade

soruşturma

sedat savtak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108912082_0:49:721:454_1920x0_80_0_0_02ba8c2a3ade0cadda79ffaf58f560fd.jpg

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alındıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti. Açıklamada, Başsavcılığa ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildiği kaydedilmişti.Bilirkişi incelemesinin söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-uc-kisilik-heyet-dizinin-tum-bolumlerini-izleyecek-1108888792.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaşif kozinoğlu, mi̇t, kurtlar vadisi, oyuncu, ifade, soruşturma, sedat savtak