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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisi-pusu-dizisinde-kazim-kasifoglu-karakterini-canlandiran-sedat-savtak-ifade-verecek-1108912237.html
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozunoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade vereceği... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kaşif kozinoğlu
mi̇t
kurtlar vadisi
oyuncu
ifade
soruşturma
sedat savtak
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MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alındıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti. Açıklamada, Başsavcılığa ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildiği kaydedilmişti.Bilirkişi incelemesinin söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-uc-kisilik-heyet-dizinin-tum-bolumlerini-izleyecek-1108888792.html
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kaşif kozinoğlu, mi̇t, kurtlar vadisi, oyuncu, ifade, soruşturma, sedat savtak
kaşif kozinoğlu, mi̇t, kurtlar vadisi, oyuncu, ifade, soruşturma, sedat savtak

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade verecek

16:13 21.09.2026 (güncellendi: 16:18 21.09.2026)
Sedat Savtak sosyal medya
Sedat Savtak sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
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Kaşif Kozunoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran Sedat Savtak ifade vereceği belirtildi.
MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
Kurtlar Vadisi Pusu sosyal medya
Kurtlar Vadisi Pusu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
Kurtlar Vadisi Pusu sosyal medya

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alındı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti. Açıklamada, Başsavcılığa ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verildiği kaydedilmişti.
Bilirkişi incelemesinin söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti.
Kurtlar Vadisi Pusu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
TÜRKİYE
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Üç kişilik heyet dizinin tüm bölümlerini izleyecek
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