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Kabine yarın toplanıyor: Kabinenin gündeminde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Kabinenin gündeminde neler var?
Sputnik Türkiye
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Gündemde fon soruşturması, dış politika, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve 2027 bütçesi... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T19:42+0300
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poli̇ti̇ka
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kabine toplantısı
kabine listesi
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cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, yarın Beştepe'de toplanacak.Toplantının gündeminde fon soruşturması, dış politika, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ve 2027 bütçesi gibi başlıkların yer alması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kabine-ahlatta-toplaniyor-masada-kritik-guvenlik-basliklari-var-1108219311.html
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kabine, kabine toplantısı, kabine listesi, yeni kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi
kabine, kabine toplantısı, kabine listesi, yeni kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi

Kabine yarın toplanıyor: Kabinenin gündeminde neler var?

19:42 27.09.2026
© TCCB/ Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© TCCB/ Mustafa Kamacı
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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Gündemde fon soruşturması, dış politika, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve 2027 bütçesi bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, yarın Beştepe'de toplanacak.
Toplantının gündeminde fon soruşturması, dış politika, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ve 2027 bütçesi gibi başlıkların yer alması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
POLİTİKA
Kabine Ahlat'ta toplanıyor: Masada kritik güvenlik başlıkları var
25 Ağustos, 07:30
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