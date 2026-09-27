https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kabine-yarin-toplaniyor-kabinenin-gundeminde-neler-var-1109075702.html
Kabine yarın toplanıyor: Kabinenin gündeminde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Kabinenin gündeminde neler var?
Sputnik Türkiye
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Gündemde fon soruşturması, dış politika, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve 2027 bütçesi... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T19:42+0300
2026-09-27T19:42+0300
2026-09-27T19:42+0300
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yeni kabine
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, yarın Beştepe'de toplanacak.Toplantının gündeminde fon soruşturması, dış politika, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ve 2027 bütçesi gibi başlıkların yer alması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kabine-ahlatta-toplaniyor-masada-kritik-guvenlik-basliklari-var-1108219311.html
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kabine, kabine toplantısı, kabine listesi, yeni kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi
kabine, kabine toplantısı, kabine listesi, yeni kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi
Kabine yarın toplanıyor: Kabinenin gündeminde neler var?
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Gündemde fon soruşturması, dış politika, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve 2027 bütçesi bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, yarın Beştepe'de toplanacak.
Toplantının gündeminde fon soruşturması, dış politika, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ve 2027 bütçesi gibi başlıkların yer alması bekleniyor.