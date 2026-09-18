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Pakistan'da bir cami yakınlarındaki bombalı araç saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Pakistan'da bir cami yakınlarındaki bombalı araç saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 16 kişinin... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T14:45+0300
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pakistan
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Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir camide patlama meydana geldi.Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, patlamada ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 50'den fazla kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.Arama-kurtarma çalışmaları sürüyorEmniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında gerçekleşen şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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pakistan, bomba yüklü araç, saldırı
pakistan, bomba yüklü araç, saldırı

Pakistan'da bir cami yakınlarındaki bombalı araç saldırısı: Ölü ve yaralılar var

14:45 18.09.2026
© AP Photo / B.S. GillaniPakistan'da bir camiye araçlı bomba saldırısı
Pakistan'da bir camiye araçlı bomba saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AP Photo / B.S. Gillani
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir camide patlama meydana geldi.
Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, patlamada ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 50'den fazla kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Emniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında gerçekleşen şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.
Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.
Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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