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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasi-kapsaminda-firmalara-uygulanan-malvarligi-tedbirleri-ve-dondurma-karari-kaldirildi-1109078119.html
Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan malvarlığı tedbirleri ve dondurma kararı kaldırıldı
Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan malvarlığı tedbirleri ve dondurma kararı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında mal varlığı ve para hareketlerine tedbir konulan firmalar hakkındaki kısıtlamaların SPK... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T23:26+0300
2026-09-28T00:31+0300
türki̇ye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
sermaye piyasası kurulu (spk)
fon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı müzekkerede kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği bildirildi.Yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtildi.Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/yahsihan-belediyesine-yonelik-4-ilde-yolsuzluk-operasyonu-35-supheli-adliyede-1109077646.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, sermaye piyasası kurulu (spk), fon
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, sermaye piyasası kurulu (spk), fon

Fon soruşturması kapsamında firmalara uygulanan malvarlığı tedbirleri ve dondurma kararı kaldırıldı

23:26 27.09.2026 (güncellendi: 00:31 28.09.2026)
Kamu ihale
Kamu ihale - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında mal varlığı ve para hareketlerine tedbir konulan firmalar hakkındaki kısıtlamaların SPK bildirimiyle kaldırıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı müzekkerede kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği bildirildi.
Yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtildi.
Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenildi.
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