https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasi-devam-ediyor-tera-portfoy-ceosu-emir-munir-sarpyener-da-gozaltina-alindi-1109069552.html

Fon soruşturması devam ediyor: Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alındı

Fon soruşturması devam ediyor: Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sermaye piyasalarını sarsan dev operasyonda çember daralıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T13:04+0300

2026-09-27T13:04+0300

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Finans çevrelerinde geniş yankı uyandıran dev soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Yürütülen çok yönlü mali takip ve analizler neticesinde savcılık düğmeye bastı.Daha önce şüpheli sıfatıyla hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener, kolluk kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü. Gözaltı kararıyla birlikte piyasalardaki dikkatler dosyadaki gizemli para akışına çevrildi.Şüpheli fon hareketleri ve para trafiği masadaAklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonda, kurulan fon mekanizmaları üzerinden gerçekleşen devasa finansal transferler ile şüpheli işlem trafiği titizlikle taranıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, dijital incelemeler ve hesap hareketlerinin dosyanın seyrinde kilit rol oynadığı ifade ediliyor.Gözaltındaki Sarpyener'in emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın aracı kurumlar ve portföy şirketleri ayağında yeni adımların atılabileceği belirtiliyor.

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