https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fenerbahcede-mali-kurul-karisti-aziz-yildirim-sadettin-sarana-cikisti-parayi-yediniz-1109069086.html

Fenerbahçe'de Mali Kurul karıştı, Aziz Yıldırım Sadettin Saran'ın ekibine çıkıştı: 'Parayı yediniz'

Fenerbahçe'de Mali Kurul karıştı, Aziz Yıldırım Sadettin Saran'ın ekibine çıkıştı: 'Parayı yediniz'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda tansiyon tavan yaptı. Sadettin Saran yönetiminin harcamaları ve erken tahsil edilen sponsorluk gelirleri... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T12:09+0300

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Sarı-lacivertli kulübün geleceğini doğrudan ilgilendiren kritik projeler için kongre üyelerinden yetki istenmesi beklenen toplantı, mali tabloların açıklanmasıyla birlikte gergin bir atmosfere sahne oldu. Sadettin Saran dönemi genel sekreteri Orhan Demirel, kürsüye çıkarak yönetimi devraldıklarında karşılaştıkları mali tabloyu ayrıntılandırdı. Demirel, kulübün 190 milyon euro'luk bütçe açığı bulunduğunu ifade ederken, nakit akışını sağlamak adına ileri tarihli sponsorluk gelirlerinin neden önden tahsil edildiğini gerekçeleriyle anlatmaya başladı.Kürsüden yapılan savunma, salondaki heyecanı körüklerken dikkat çekici transfer ödemeleri ve kırılan gelir kalemleri gündeme geldiğinde protokol sırasında beklenen tepki gecikmedi."Ne bize kaldı" çıkışına karşı cepheden yanıtDemirel'in konuşması sırasında Faslı forvet transferi üzerinden dile getirilen mali kalemler tansiyonu zirveye taşıdı. Başkan Aziz Yıldırım, yerinden müdahale ederek "En Nesyri'den gelecek taksit diyor. Kırdırmışsınız, parayı yemişsiniz ya! Parayı yediniz kardeşim yediniz. Ne bize kaldı!" ifadeleriyle tepkisini sert bir tonda dile getirdi.Salonda yankılanan bu çıkışa, Saran döneminin yöneticisi İlker Alkun anında karşılık verdi. Alkun, Yıldırım'ın iddialarını reddederek, "Bir şey yemedik ya! Neyi yedik Sayın Başkan? Bir tamamlasın, bütün algıyı yaptınız bu şekilde. Biz hiçbir şey yemedik!" sözleriyle savunmaya geçti. Karşılıklı atışmaların ardından salonda gergin anlar yaşanırken divan kurulu heyeti tansiyonu düşürmek için devreye girdi.

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