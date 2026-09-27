https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fenerbahcede-mali-kurul-karisti-aziz-yildirim-sadettin-sarana-cikisti-parayi-yediniz-1109069086.html
Fenerbahçe'de Mali Kurul karıştı, Aziz Yıldırım Sadettin Saran'ın ekibine çıkıştı: 'Parayı yediniz'
Fenerbahçe'de Mali Kurul karıştı, Aziz Yıldırım Sadettin Saran'ın ekibine çıkıştı: 'Parayı yediniz'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda tansiyon tavan yaptı. Sadettin Saran yönetiminin harcamaları ve erken tahsil edilen sponsorluk gelirleri... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T12:09+0300
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spor
sadettin saran
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yıldırım
aziz yıldırım
fenerbahçe
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Sarı-lacivertli kulübün geleceğini doğrudan ilgilendiren kritik projeler için kongre üyelerinden yetki istenmesi beklenen toplantı, mali tabloların açıklanmasıyla birlikte gergin bir atmosfere sahne oldu. Sadettin Saran dönemi genel sekreteri Orhan Demirel, kürsüye çıkarak yönetimi devraldıklarında karşılaştıkları mali tabloyu ayrıntılandırdı. Demirel, kulübün 190 milyon euro'luk bütçe açığı bulunduğunu ifade ederken, nakit akışını sağlamak adına ileri tarihli sponsorluk gelirlerinin neden önden tahsil edildiğini gerekçeleriyle anlatmaya başladı.Kürsüden yapılan savunma, salondaki heyecanı körüklerken dikkat çekici transfer ödemeleri ve kırılan gelir kalemleri gündeme geldiğinde protokol sırasında beklenen tepki gecikmedi."Ne bize kaldı" çıkışına karşı cepheden yanıtDemirel'in konuşması sırasında Faslı forvet transferi üzerinden dile getirilen mali kalemler tansiyonu zirveye taşıdı. Başkan Aziz Yıldırım, yerinden müdahale ederek "En Nesyri'den gelecek taksit diyor. Kırdırmışsınız, parayı yemişsiniz ya! Parayı yediniz kardeşim yediniz. Ne bize kaldı!" ifadeleriyle tepkisini sert bir tonda dile getirdi.Salonda yankılanan bu çıkışa, Saran döneminin yöneticisi İlker Alkun anında karşılık verdi. Alkun, Yıldırım'ın iddialarını reddederek, "Bir şey yemedik ya! Neyi yedik Sayın Başkan? Bir tamamlasın, bütün algıyı yaptınız bu şekilde. Biz hiçbir şey yemedik!" sözleriyle savunmaya geçti. Karşılıklı atışmaların ardından salonda gergin anlar yaşanırken divan kurulu heyeti tansiyonu düşürmek için devreye girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/turkiye-italya-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1109068016.html
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sadettin saran, mali, yıldırım, aziz yıldırım, fenerbahçe
sadettin saran, mali, yıldırım, aziz yıldırım, fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mali Kurul karıştı, Aziz Yıldırım Sadettin Saran'ın ekibine çıkıştı: 'Parayı yediniz'
12:09 27.09.2026 (güncellendi: 12:11 27.09.2026)
Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda tansiyon tavan yaptı. Sadettin Saran yönetiminin harcamaları ve erken tahsil edilen sponsorluk gelirleri masaya yatırılırken Başkan Aziz Yıldırım, kürsüye dönerek "Parayı yediniz kardeşim" sözleriyle sert tepki gösterdi. Salonda tansiyonun bir anda yükseldiği tarihi anlar tutanaklara geçti.
Sarı-lacivertli kulübün geleceğini doğrudan ilgilendiren kritik projeler için kongre üyelerinden yetki istenmesi beklenen toplantı, mali tabloların açıklanmasıyla birlikte gergin bir atmosfere sahne oldu. Sadettin Saran dönemi genel sekreteri Orhan Demirel, kürsüye çıkarak yönetimi devraldıklarında karşılaştıkları mali tabloyu ayrıntılandırdı. Demirel, kulübün 190 milyon euro'luk bütçe açığı bulunduğunu ifade ederken, nakit akışını sağlamak adına ileri tarihli sponsorluk gelirlerinin neden önden tahsil edildiğini gerekçeleriyle anlatmaya başladı.
Kürsüden yapılan savunma, salondaki heyecanı körüklerken dikkat çekici transfer ödemeleri ve kırılan gelir kalemleri gündeme geldiğinde protokol sırasında beklenen tepki gecikmedi.
"Ne bize kaldı" çıkışına karşı cepheden yanıt
Demirel'in konuşması sırasında Faslı forvet transferi üzerinden dile getirilen mali
kalemler tansiyonu zirveye taşıdı. Başkan Aziz Yıldırım
, yerinden müdahale ederek "En Nesyri'den gelecek taksit diyor. Kırdırmışsınız, parayı yemişsiniz ya! Parayı yediniz kardeşim yediniz. Ne bize kaldı!"
ifadeleriyle tepkisini sert bir tonda dile getirdi.
Salonda yankılanan bu çıkışa, Saran döneminin yöneticisi İlker Alkun
anında karşılık verdi. Alkun, Yıldırım'ın
iddialarını reddederek, "Bir şey yemedik ya! Neyi yedik Sayın Başkan? Bir tamamlasın, bütün algıyı yaptınız bu şekilde. Biz hiçbir şey yemedik!"
sözleriyle savunmaya geçti. Karşılıklı atışmaların ardından salonda gergin anlar yaşanırken divan kurulu heyeti tansiyonu düşürmek için devreye girdi.