https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/disisleri-bakanligindan-mescid-i-aksa-baskinina-tepki-1109076761.html
Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa baskınına tepki
Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa baskınına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T21:07+0300
2026-09-27T21:07+0300
2026-09-27T21:07+0300
türki̇ye
dışişleri bakanlığı
i̇srail
filistin
mescid-i aksa
saldırı
saldırı girişimi
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Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa baskınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/disisleri-bakani-fidan-israilin-soykirim-politikalarini-isgal-ve-ilhak-faaliyetlerini-gundeme-1109065766.html
türki̇ye
i̇srail
filistin
mescid-i aksa
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dışişleri bakanlığı, i̇srail, filistin, mescid-i aksa, saldırı, saldırı girişimi
dışişleri bakanlığı, i̇srail, filistin, mescid-i aksa, saldırı, saldırı girişimi
Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa baskınına tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa baskınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır. İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyor.