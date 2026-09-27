Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/disisleri-bakanligindan-mescid-i-aksa-baskinina-tepki-1109076761.html
Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa baskınına tepki
Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa baskınına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T21:07+0300
2026-09-27T21:07+0300
türki̇ye
dışişleri bakanlığı
i̇srail
filistin
mescid-i aksa
saldırı
saldırı girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ac8575818aee17d4a29e9c5d7986203c.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa baskınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/disisleri-bakani-fidan-israilin-soykirim-politikalarini-isgal-ve-ilhak-faaliyetlerini-gundeme-1109065766.html
türki̇ye
i̇srail
filistin
mescid-i aksa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_83daa82203be465f50f8e6852b101b9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı, i̇srail, filistin, mescid-i aksa, saldırı, saldırı girişimi
dışişleri bakanlığı, i̇srail, filistin, mescid-i aksa, saldırı, saldırı girişimi

Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa baskınına tepki

21:07 27.09.2026
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa baskınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır. İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
POLİTİKA
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik
Dün, 21:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала