https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/disisleri-bakani-fidan-israilin-soykirim-politikalarini-isgal-ve-ilhak-faaliyetlerini-gundeme-1109065766.html

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki temaslarında Filistin meselesinin başlıca gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek Türk heyeti... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T21:37+0300

2026-09-26T21:37+0300

2026-09-26T21:37+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

hakan fidan

donald trump

emine erdoğan

i̇srail

new york

pkk

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.Türk heyetinin takviminin yoğun olduğunu ve çok sayıda etkinliğe katıldığını hatırlatan Fidan, Türkevi'nde ve BM'de çeşitli toplantılar ve ikili görüşmeler yapıldığını söyledi.Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap ettiğini anımsatarak, "İklim eylemi ve adil geçiş konulu yüksek düzeyli etkinliğe katıldılar. ABD Başkanı (Donald) Trump ve Körfez İşbirliği liderleriyle bölgesel konuların ele alındığı bir toplantıya da ayrıca iştirak ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, 16 ikili görüşme gerçekleştirdi, her sene olduğu gibi ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya geldi." dedi.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ve ABD'li iş insanları ve ABD'den düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştüğünü belirten Fidan, Erdoğan'ın Genel Kurul'daki hitabının Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto olduğunu vurguladı.'Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık'Fidan, "Tecrübesi ve birikimiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Bu yıl da küresel meseleler ve bölgesel sorunlar konusunda, son derece önemli mesajları oldu. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdiler. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir biçimde ifade ettiler. Filistin devletinin tanınması çağrısını yinelediler ve Filistin'in haklı davasını her zaman destekleyeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladılar. Biz de Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarında ve hitaplarında Türkiye'nin bölgesel, uluslararası meseleleriyle dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden ihtilaflara dair yaklaşımının da ortaya konulduğunu aktaran Fidan, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerinin bir kez daha uluslararası gündeme taşındığını kaydetti.Fidan, Cumhurbaşkanının Türkiye'nin iklim konusundaki vizyonuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği sıfır atık hareketine de dikkat çekildiğini vurguladı.Türkiye'nin başkanlığını ve ev sahipliğini yapacağı COP31 zirvesine ilişkin önceliklerin ve inisiyatiflerin yüksek düzeyli hafta vesilesiyle açıklandığını dile getiren Fidan, ABD'deki temaslarına da değindi.Fidan, "Yüksek düzeyli hafta boyunca benim gerçekleştirdiğim ikili görüşme ve çok taraflı toplantıların sayısı da 40'tan fazlaydı. Bölgesel ve küresel konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin konusu yine başlıca gündem maddemizdi. Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlarıyla sekizli formatta Filistin konulu toplantıda bir araya gelme imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.Ayrıca New York Deklarasyonu ile kapsamlı barış planının ele alındığı toplantılara katıldığını belirten Fidan, şunları kaydetti:Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda bölgesel ve küresel gündemdeki gelişmelerin birlikte ele alındığını kaydederek, 2027'de Türkiye'nin başkanlığını üstleneceği MIKTA Dışişleri Bakanları 30. Toplantısına iştirak edildiğini söyledi.'Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk'Bakan yardımcıları ve heyetin diğer üyelerinin de hafta boyunca küresel meselelere ilişkin çok sayıda toplantıya ve görüşmeye iştirak ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu suretle BM bünyesinde göç, kalkınma, insani yardım, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi konularda yürütülen çok sayıda çalışmaya da katkı sunduk. Rohingya meselesi, Medeniyetler İttifakı ve Kırım gibi farklı başlıklardaki toplantılarda ülkemizi temsil ettik. Arabuluculuk Dostlar Grubu toplantısında Türkiye'nin ev sahipliğini icra ettik" değerlendirmesinde bulundu.Fidan, ziyaret kapsamındaki tüm temaslarda Türkiye'nin mesajlarının net olarak verildiğinin altını çizerek, "Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk" diye konuştu.Uluslararası toplumun ortak sorunlara, ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Fidan, Türkiye'nin bölgesel sahiplenme vizyonu çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çekildiğini söyledi.Fidan, "Birleşmiş Milletler Sistemi'nin reform sürecine desteğimizi de ayrıca dile getirme imkanımız oldu. Geride bıraktığımız hafta Türk dış politikasının çok boyutlu niteliğini ve ülkemizin diplomatik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Bizim için esas olan ilkesel tutum ile sonuç odaklı diplomasiyi aynı zamanda bir araya getirebilmektir. Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel girişimlerle krizlerin çözümünde harcadığı yoğun mesai ve yapıcı yaklaşımla katkısı aranan, söyledikleri dikkatle dinlenen bir aktör halini aldığını bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyduk" şeklinde konuştu.İlerleyen dönemde Türkiye'nin ağırlığını çok taraflı platformlarda daha da güçlendirmeye, diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya, farklı aktörler arasında köprüler kurmaya devam edeceğini belirten Fidan, New York'tan bu anlayışla ayrılınacağını vurguladı.'İsrail'in uluslararası yalnızlaşması giderek artıyor'İsrail'in uluslararası yalnızlaşmasının giderek artan bir duruma geldiğini söyleyen Fidan, şöyle devam etti:Bakan Fidan, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetleri idealinde, Türkiye'nin ortaya koyduğu müttefikleriyle beraber insan vicdanı merkezli, evrensel değerleri dikkate alan ve prensipli hareket eden ve prensiple hareket ederken de çok fazla kar zarar hedefini gözetmeyen politikanın bir sonucu olduğunu dile getirdi.200'e yakın ulus devletin bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumda olduğunun görüldüğünü söyleyen Fidan, herkesi kuşatan, ortak değerleri gözeten, ayrımcılık yapmayan bir politik duruş, bir diplomatik girişime ihtiyaç olduğunu ifade etti. Fidan, "Bunun Türkiye tarafından ve müttefikleri tarafından yapılması Filistin meselesinde de çok şükür büyük sonuçlar getiriyor" dedi.Mekke Savunma İttifakı Dışişleri Bakanları ToplantısıBakan Fidan, New York'ta düzenlenen Mekke Savunma İttifakı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ve kurumsallaşma çalışmalarına ilişkin, ittifak sürecini başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisinin yapılmış olduğunu dile getirdi.Fidan, kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterliğin önemli bir pozisyon olduğunu, amaçlarının genel sekreterin iki hafta içinde belirlenmesi olduğunu ifade etti.Pakistan tarafının bir aday teklifinde bulunduğunu belirten Fidan, büyük olasılıkla bu adayın üye ülkeler tarafından kabul edileceğini ve genel sekreterlik görevine başlayacağını söyledi.'Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyette'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu genel vizyonun, bir siyasi politik dile ve ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmaların her kademede devam ettiğini söyleyen Fidan, "Silahlı Kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz. İnşallah, daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.Fidan, dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesine ve ABD ile İran arasındaki gerilimin son durumuna ilişkin, son olarak İran'ın teklif ettiği bir paket olduğuna işaret ederek, "Bir an önce Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili şartları nelerdir? Onu bir kez daha İranlı mevkidaşımdan dinleme imkanım oldu. Daha sonra Amerikalıların buna olan ilk tepkileri konusunda da birtakım izlenimler alma imkanımız oldu. Güzel olan şey çabaların devam ediyor olması. Ama negatif olan husus ise halihazırda bir netice vermemiş olması" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine atıfta bulunan Fidan, "Bizim isteğimiz hiçbir şekilde çatışma ortamına meydan vermeden, savaş tekrar yenilenmeden bizim diplomatik zeminde çalışmaya devam etmemiz esas olmalı. Burada açıkçası bizim Körfez'deki bu konudan birinci derecede etkilenen, hem ekonomik olarak hem savaş koşulları olarak, diğer müttefiklerimizin, ortaklarımızın da aynı görüşü paylaşıyor olması önemli" dedi.'New York'ta en önemli konulardan biri İran'dı'Fidan, İranlı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde bunu çok net anlattıklarını belirterek şunları kaydetti:Irak'ın Sincar bölgesindeki unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağı yönündeki açıklamasına ve Türkiye ile Irak'ın terörle mücadele ve terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecine ilişkin eylem planına dair Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul ettiğini ve güzel bir görüşme olduğunu ifade etti.Fidan, o görüşmede birçok konunun ele alındığını ve görüşülen önemli konulardan birinin de Sincar bölgesindeki unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacak olması olduğunu söyledi.Bakan Fidan, şöyle dedi:

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