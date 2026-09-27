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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yarın sabah 2. toplantıyı yapacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yarın sabah 2. toplantıyı yapacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığını yaptığı 'Terörsüz Türkiye' yürütme kurulunun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini bildirdi. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
cevdet yılmaz
terörsüz türkiye
toplantı
pkk
pkk fesih kararı
silah
silah sevkiyatı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.Yılmaz, "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kabine-yarin-toplaniyor-kabinenin-gundeminde-neler-var-1109075702.html
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cevdet yılmaz, terörsüz türkiye, toplantı, pkk, pkk fesih kararı, silah, silah sevkiyatı
cevdet yılmaz, terörsüz türkiye, toplantı, pkk, pkk fesih kararı, silah, silah sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yarın sabah 2. toplantıyı yapacağız

21:23 27.09.2026 (güncellendi: 21:37 27.09.2026)
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığını yaptığı 'Terörsüz Türkiye' yürütme kurulunun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.
Yılmaz, "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız'' dedi.
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