https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yarin-sabah-2-toplantiyi-yapacagiz-1109076966.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yarın sabah 2. toplantıyı yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yarın sabah 2. toplantıyı yapacağız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığını yaptığı 'Terörsüz Türkiye' yürütme kurulunun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini bildirdi. 27.09.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

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terörsüz türkiye

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pkk

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silah

silah sevkiyatı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.Yılmaz, "(Terörsüz Türkiye süreci) Hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kabine-yarin-toplaniyor-kabinenin-gundeminde-neler-var-1109075702.html

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cevdet yılmaz, terörsüz türkiye, toplantı, pkk, pkk fesih kararı, silah, silah sevkiyatı