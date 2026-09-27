https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/bitcoinde-9-yilin-en-guclu-ucuncu-ceyregine-dogru-son-uc-gun-1109067743.html

Bitcoin’de 9 yılın en güçlü üçüncü çeyreğine doğru: Son üç gün

Bitcoin’de 9 yılın en güçlü üçüncü çeyreğine doğru: Son üç gün

Sputnik Türkiye

Bitcoin, 27 Eylül Pazar sabahı 84 bin doların üzerinde işlem görürken temmuz başından bu yana yaklaşık yüzde 43,5 değer kazandı. Bu performans korunursa... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T09:57+0300

2026-09-27T09:57+0300

2026-09-27T09:57+0300

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Bitcoin, üçüncü çeyreğin bitimine üç gün kala 84 bin doların üzerinde tutunuyor. Pazar günü saat 08.39’da (Türkiye saati) 84.626,50 dolardan işlem gören kripto para, temmuz başındaki yaklaşık 58.500 dolarlık seviyesine göre yüzde 43,5 yükseldi. Bu oran çeyrek tamamlanmadan hesaplandığı için nihai getiri, 30 Eylül’deki fiyata bağlı olacak.Bitcoin’in üçüncü çeyrekteki yükselişi bu düzeyde kalırsa 2017’den bu yana aynı dönem için en güçlü performansı olacak. Karşılaştırılan 2017’nin üçüncü çeyreğinde artış yaklaşık yüzde 80’di. Ethereum da mevcut verilere göre çeyrekte yüzde 71’e yaklaşan bir kazançla ilerliyor.Bitcoin’de gözler 30 Eylül kapanışındaBitcoin, cuma günkü büyük çaplı üç aylık opsiyon vade sonunu belirgin bir fiyat sarsıntısı yaşamadan geride bıraktı. Spot piyasa işlemlerindeki hareketlilik ve sınırlı kâr satışları, çeyrek sonuna yaklaşılırken fiyatın 84 bin dolar çevresinde kalmasına eşlik etti.Kurumsal katılım tartışmasında ise Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, bankaların Bitcoin saklama hizmetleri ve Bitcoin teminatlı krediler sunabilmesi için daha elverişli kurallar istedi. Saylor, bankaların müşterileri adına varlık saklaması ile kendi sermayeleriyle kripto varlık tutmasının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.Bitget saldırısı sonrası çekimler kademeli açılacakPiyasanın gündemindeki bir diğer gelişme, Bitget’in 24 Eylül’de tespit ettiği güvenlik ihlali. Borsa, saldırganların kontrolündeki adreslere aktarılan varlıkların değerini yaklaşık 387,5 milyon dolar olarak açıkladı. Bitget’e göre bu rakamın önceki tahmine göre yükselmesi, yeni bir saldırıdan değil, ilk hesaplamaya dahil edilmeyen varlıkların tespit edilmesinden kaynaklandı.Bitget, müşteri bakiyelerinin etkilenmediğini ve mali etkinin koruma fonuyla karşılandığını belirtiyor. Borsanın açıkladığı takvime göre çekimlerin Bitcoin için 28 Eylül, Ethereum için 29 Eylül, USDT için 30 Eylül tarihlerinde, her gün TSİ 11.00’de kademeli olarak yeniden başlaması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yakalama-karari-verilmisti-erdin-ozel-gozaltina-alindi-1109067329.html

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