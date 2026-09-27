https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/bangkok-sular-altinda-baskentte-dev-tahliye-operasyonu-1109073568.html
Bangkok sular altında: Başkentte dev tahliye operasyonu
Bangkok sular altında: Başkentte dev tahliye operasyonu
Sputnik Türkiye
Güneydoğu Asya'da muson kabusu derinleşiyor. Tayland'ın başkenti Bangkok, günlerdir dinmeyen şiddetli yağışların ardından sulara teslim oldu. Yağış miktarının... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T17:04+0300
2026-09-27T17:04+0300
2026-09-27T17:04+0300
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asya & pasifik
bangkok
tayland meteoroloji dairesi
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Tropikal iklim kuşağındaki metropolde hayatı durma noktasına getiren felaket, alçak kesimlerdeki yerleşim alanlarını göle çevirdi. Birçok noktada su seviyesinin kritik eşiği aşması üzerine harekete geçen kriz masası, başkent genelinde 200'den fazla geçici barınak kurdu.Kurtarma botlarıyla evlerinden alınan yaklaşık 3 bin kişi bu sığınma merkezlerine nakledilirken, sokaklarda mahsur kalanlar için tahliye seferberliği aralıksız sürüyor. Başkent sokaklarında biriken dev su kütlelerini tahliye kanallarına aktarmak adına yüksek kapasiteli tahliye pompaları devreye alındı.Bilanço ağırlaşıyor: 8 can kaybı, yarım milyon mağdurFelaketin boyutu yalnızca başkentle sınırlı değil; ülkenin geniş bir kesiminde durum ciddiyetini koruyor. Resmi verilere göre ülke genelinde son 10 günde meydana gelen sel ve su baskınlarında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 25 farklı bölgede ise 545 binden fazla kişi taşkınların doğrudan hedefi oldu.Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin farklı vilayetlerinde orta ve kuvvetli yağışların bugün de süreceğini duyurdu. Yetkililer, meteorolojik modellemelere göre hava koşullarının yarından itibaren kademeli olarak düzelmeye başlayacağını öngörse de çekilen suların ardından ortaya çıkacak hasarın boyutunun büyük olacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/hindistanda-60-saat-araliksiz-yagis-56-kisi-hayatini-kaybetti-1109073314.html
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asya & pasifik, bangkok, tayland meteoroloji dairesi
asya & pasifik, bangkok, tayland meteoroloji dairesi
Bangkok sular altında: Başkentte dev tahliye operasyonu
Güneydoğu Asya'da muson kabusu derinleşiyor. Tayland'ın başkenti Bangkok, günlerdir dinmeyen şiddetli yağışların ardından sulara teslim oldu. Yağış miktarının 30 santimetreyi aştığı kentte 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edilirken, binlerce kent sakini acil durum ekiplerince güvenli noktalara tahliye edildi.
Tropikal iklim kuşağındaki metropolde hayatı durma noktasına getiren felaket, alçak kesimlerdeki yerleşim alanlarını göle çevirdi. Birçok noktada su seviyesinin kritik eşiği aşması üzerine harekete geçen kriz masası, başkent genelinde 200'den fazla geçici barınak kurdu.
Kurtarma botlarıyla evlerinden alınan yaklaşık 3 bin kişi bu sığınma merkezlerine nakledilirken, sokaklarda mahsur kalanlar için tahliye seferberliği aralıksız sürüyor. Başkent sokaklarında biriken dev su kütlelerini tahliye kanallarına aktarmak adına yüksek kapasiteli tahliye pompaları devreye alındı.
Bilanço ağırlaşıyor: 8 can kaybı, yarım milyon mağdur
Felaketin boyutu yalnızca başkentle sınırlı değil; ülkenin geniş bir kesiminde durum ciddiyetini koruyor. Resmi verilere göre ülke genelinde son 10 günde meydana gelen sel ve su baskınlarında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 25 farklı bölgede ise 545 binden fazla kişi taşkınların doğrudan hedefi oldu.
Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin farklı vilayetlerinde orta ve kuvvetli yağışların bugün de süreceğini duyurdu. Yetkililer, meteorolojik modellemelere göre hava koşullarının yarından itibaren kademeli olarak düzelmeye başlayacağını öngörse de çekilen suların ardından ortaya çıkacak hasarın boyutunun büyük olacağı tahmin ediliyor.