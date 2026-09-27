https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ari-sokmasi-can-aldi-sukru-sucu-tum-mudahalelere-ragmen-kurtarilamadi-1109075953.html
Arı sokması can aldı: Şükrü Sucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Arı sokması can aldı: Şükrü Sucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sputnik Türkiye
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan kişi hayatını kaybetti. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T20:15+0300
2026-09-27T20:15+0300
2026-09-27T20:15+0300
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arı
saldırı
ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
kastamonu
taşköprü
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Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu, ormanlık alanda çalıştığı sırada arı tarafından sokuldu. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Sucu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Sucu'nun cenazesi, Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/soforu-ari-soktu-tir-devrildi-surucu-yaralandi-yol-trafige-kapandi-1088610585.html
türki̇ye
kastamonu
taşköprü
taşköprü yaylası
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arı, saldırı, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, kastamonu, taşköprü, taşköprü yaylası
arı, saldırı, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, kastamonu, taşköprü, taşköprü yaylası
Arı sokması can aldı: Şükrü Sucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu, ormanlık alanda çalıştığı sırada arı tarafından sokuldu.
Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Sucu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sucu'nun cenazesi, Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.