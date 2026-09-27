https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ari-sokmasi-can-aldi-sukru-sucu-tum-mudahalelere-ragmen-kurtarilamadi-1109075953.html

Arı sokması can aldı: Şükrü Sucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Arı sokması can aldı: Şükrü Sucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan kişi hayatını kaybetti. 27.09.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

arı

saldırı

ölüm

ölüm riski

ölüm nedeni

kastamonu

taşköprü

taşköprü yaylası

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Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu, ormanlık alanda çalıştığı sırada arı tarafından sokuldu. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Sucu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Sucu'nun cenazesi, Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/soforu-ari-soktu-tir-devrildi-surucu-yaralandi-yol-trafige-kapandi-1088610585.html

türki̇ye

kastamonu

taşköprü

taşköprü yaylası

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Sputnik Türkiye

arı, saldırı, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, kastamonu, taşköprü, taşköprü yaylası