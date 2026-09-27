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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ari-sokmasi-can-aldi-sukru-sucu-tum-mudahalelere-ragmen-kurtarilamadi-1109075953.html
Arı sokması can aldı: Şükrü Sucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Arı sokması can aldı: Şükrü Sucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sputnik Türkiye
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan kişi hayatını kaybetti. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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arı
saldırı
ölüm
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Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu, ormanlık alanda çalıştığı sırada arı tarafından sokuldu. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Sucu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Sucu'nun cenazesi, Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/soforu-ari-soktu-tir-devrildi-surucu-yaralandi-yol-trafige-kapandi-1088610585.html
türki̇ye
kastamonu
taşköprü
taşköprü yaylası
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arı, saldırı, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, kastamonu, taşköprü, taşköprü yaylası
arı, saldırı, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, kastamonu, taşköprü, taşköprü yaylası

Arı sokması can aldı: Şükrü Sucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

20:15 27.09.2026
© AAArı
Arı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu, ormanlık alanda çalıştığı sırada arı tarafından sokuldu.
Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Sucu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sucu'nun cenazesi, Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Şoförü arı soktu, TIR devrildi: Sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı
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