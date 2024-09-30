https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/soforu-ari-soktu-tir-devrildi-surucu-yaralandi-yol-trafige-kapandi-1088610585.html

Şoförü arı soktu, TIR devrildi: Sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı

Şoförü arı soktu, TIR devrildi: Sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı

Sputnik Türkiye

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan tırın şoförü yaralandı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T13:16+0300

2024-09-30T13:16+0300

2024-09-30T13:16+0300

türkiye

tır şöförü

arı

tir

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Mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı tırı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.Tır kontrolden çıktıSağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan tır devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.Yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sultanbeylide-zincirleme-kaza-15-arac-birbirine-girdi-1088538869.html

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tır şöförü, arı, tir