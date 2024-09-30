https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/soforu-ari-soktu-tir-devrildi-surucu-yaralandi-yol-trafige-kapandi-1088610585.html
Şoförü arı soktu, TIR devrildi: Sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı
Şoförü arı soktu, TIR devrildi: Sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan tırın şoförü yaralandı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T13:16+0300
2024-09-30T13:16+0300
2024-09-30T13:16+0300
türkiye
tır şöförü
arı
tir
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Mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı tırı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.Tır kontrolden çıktıSağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan tır devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.Yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sultanbeylide-zincirleme-kaza-15-arac-birbirine-girdi-1088538869.html
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tır şöförü, arı, tir
Şoförü arı soktu, TIR devrildi: Sürücü yaralandı, yol trafiğe kapandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan tırın şoförü yaralandı.
Mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı tırı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.
Sağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan tır devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.
Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.
Yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.