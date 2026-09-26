https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/arakci-hurmuz-bogazinin-yeniden-acilmasini-ongoren-yedi-gunluk-bir-plani-abdye-ilettik-1109055763.html
Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettik
Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettik
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gerekli koşulların sağlanması halinde yedi gün içinde yeniden açılabileceğini belirterek, ABD'ye Katar... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
abbas arakçi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettiğini söyledi.Arakçi gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Arakçi, planın uygulanmaya başlanmasının Washington'ın planı kabul etmesiyle birlikte gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.Ayrıca Arakçi yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin askeri harekatla yeniden sağlanamayacağını söyledi:ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştiren Arakçi, bunların diplomasi değil, 'baskı ve ekonomik terörizm' olduğunuAçıklamasında Arakçi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 5 binden fazla kişinin öldüğünü söyledi:Arakçi, İran'ın nükleer programının barışçıl nitelikte olduğunu ve Tahran'ın nükleer silah edinmenin eşiğinde olduğu iddialarının 'büyük bir yalan' olduğunu söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/israil-basini-netanyahu-israilin-abddeki-itibarini-tarihin-en-dip-seviyesine-surukledi-1109054676.html
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abbas arakçi
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abbas arakçi
Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettik
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gerekli koşulların sağlanması halinde yedi gün içinde yeniden açılabileceğini belirterek, ABD'ye Katar aracılığıyla somut bir plan ilettiklerini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettiğini söyledi.
Arakçi gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
İran, Katar aracılığıyla ABDi'ye somut bir yedi günlük plan iletti. Gerekli koşullar sağlanırsa, boğaz yeniden açılabilir ve normal deniz geçişi yedi gün içinde yeniden sağlanabilir. Seçim artık Amerika Birleşik Devletleri'ne kalmış durumda
Diplomasi teslimiyet değildir ve barış, yok etme tehditleriyle inşa edilemez
Arakçi, planın uygulanmaya başlanmasının Washington'ın planı kabul etmesiyle birlikte gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.
Ayrıca Arakçi yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin askeri harekatla yeniden sağlanamayacağını söyledi:
Deniz güvenliği, daha fazla askeri harekat, tehdit, abluka veya ekonomik baskı yoluyla yeniden sağlanamaz
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştiren Arakçi, bunların diplomasi değil, 'baskı ve ekonomik terörizm' olduğunu
Açıklamasında Arakçi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 5 binden fazla kişinin öldüğünü söyledi:
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sırasında, yüzlerce kadın ve çocuk da dahil olmak üzere 5.000'den fazla kişi öldürüldü
Arakçi, İran'ın nükleer programının barışçıl nitelikte olduğunu ve Tahran'ın nükleer silah edinmenin eşiğinde olduğu iddialarının 'büyük bir yalan' olduğunu söyledi:
İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin yenilenen iddialar politiktir. İran'ın nükleer silah edinmenin eşiğinde olduğu iddiası büyük bir yalandır