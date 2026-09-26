https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/arakci-hurmuz-bogazinin-yeniden-acilmasini-ongoren-yedi-gunluk-bir-plani-abdye-ilettik-1109055763.html

Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettik

Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettik

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gerekli koşulların sağlanması halinde yedi gün içinde yeniden açılabileceğini belirterek, ABD'ye Katar... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T00:39+0300

2026-09-26T00:39+0300

2026-09-26T00:39+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

abbas arakçi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettiğini söyledi.Arakçi gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Arakçi, planın uygulanmaya başlanmasının Washington'ın planı kabul etmesiyle birlikte gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.Ayrıca Arakçi yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin askeri harekatla yeniden sağlanamayacağını söyledi:ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştiren Arakçi, bunların diplomasi değil, 'baskı ve ekonomik terörizm' olduğunuAçıklamasında Arakçi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 5 binden fazla kişinin öldüğünü söyledi:Arakçi, İran'ın nükleer programının barışçıl nitelikte olduğunu ve Tahran'ın nükleer silah edinmenin eşiğinde olduğu iddialarının 'büyük bir yalan' olduğunu söyledi:

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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abbas arakçi