https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/alanyada-hortum-olustu-1109001667.html

Alanya'da hortum oluştu

Alanya'da hortum oluştu

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T13:09+0300

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türki̇ye

antalya

alanya

hortum

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Alanya'da hortum oluştu.İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Payallar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/giresunda-denizde-hortum-olustu-3-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107992008.html

türki̇ye

antalya

alanya

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