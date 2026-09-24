https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/alanyada-hortum-olustu-1109001667.html
Alanya'da hortum oluştu
Alanya'da hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T13:09+0300
2026-09-24T13:09+0300
2026-09-24T13:26+0300
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Alanya'da hortum oluştu.İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Payallar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/giresunda-denizde-hortum-olustu-3-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107992008.html
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antalya, alanya, hortum
Alanya'da hortum oluştu
13:09 24.09.2026 (güncellendi: 13:26 24.09.2026)
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Payallar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.