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Alanya'da hortum oluştu
Alanya'da hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T13:09+0300
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Alanya'da hortum oluştu.İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Payallar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/giresunda-denizde-hortum-olustu-3-gun-denize-girmek-yasaklandi-1107992008.html
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antalya, alanya, hortum
antalya, alanya, hortum

Alanya'da hortum oluştu

13:09 24.09.2026 (güncellendi: 13:26 24.09.2026)
Alanya'da hortum oluştu
Alanya'da hortum oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Alanya'da hortum oluştu.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Payallar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giresun'da hortum meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
TÜRKİYE
Giresun'da denizde hortum oluştu: 3 gün denize girmek yasaklandı
13 Ağustos, 21:34
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