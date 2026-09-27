https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/akdeniz-icin-trafik-cilesi-bitiyor-25-saatlik-yol-18-dakikaya-iniyor-1109071646.html

Akdeniz için trafik çilesi bitiyor: 2.5 saatlik yol 18 dakikaya iniyor

Akdeniz için trafik çilesi bitiyor: 2.5 saatlik yol 18 dakikaya iniyor

Sputnik Türkiye

Akdeniz sahil şeridinde kronikleşen trafik çilesi tarih oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T15:04+0300

2026-09-27T15:04+0300

2026-09-27T15:04+0300

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Bölgedeki turizm ve lojistik hatlarını kökten değiştirecek dev yatırımda kritik viraj dönüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 41 kilometresi ana gövde, 11 kilometresi ise bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.Projenin teknik gücüne dikkat çeken Uraloğlu; güzergahta 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel, 1633 metrelik 5 viyadük, 33 köprü ve üst geçit, 34 alt geçit ve 74 menfezin yer aldığını aktardı. Ayrıca güzergahta güvenli akışı temin etmek adına iki otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ile bir tünel işletme merkezi kurulacak.Seyahat Süresi Eridi: 2,5 Saatlik Yol 18 Dakikaya İniyorÖzellikle yaz sezonunda sahil bandında kilitlenen transit trafiğin ana arterden çekileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu ayrıntıları paylaştı:"Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Projenin ekonomik ve çevresel kazanımları da önemli. Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız."Yatırım sayesinde D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit yük şehir merkezlerine uğramadan doğrudan otoyol ağına bağlanacak. Hat aynı zamanda Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi hızlandırarak turizm ve tarımsal üretime ivme kazandıracak.Kalkınma Yolu ve Taşucu Limanı EntegrasyonuStratejik aksın uluslararası koridorlar açısından da kilit role sahip olduğunu belirten Uraloğlu, otoyolun Kalkınma Yolu'nun kara yolu ayağına doğrudan altyapı güvencesi vereceğini kaydetti. Mevcut Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantısını pekiştirecek hat, sonraki etapta Kızkalesi-Taşucu kesimiyle birleşerek Taşucu Limanı'na kadar uzatılacak.Bu hamleyle Mersin Limanı'ndaki yoğunluk hafifletilirken; Çukurova havzasında üretilen turfanda narenciye, sebze ve meyvelerin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ana tüketim pazarlarına çok daha hızlı ve kayıpsız sevk edilmesi sağlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ak-parti-sozcusu-celik-bmde-turkiye-ruzgari-esti-1109071397.html

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abdulkadir uraloğlu, akdeniz, antalya, konya, türkiye