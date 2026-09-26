https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/zaharova-almanya-lavrov-wadephul-gorusmesinde-basinin-erisimini-kisitlamak-istedi-1109063995.html

Zaharova: Almanya, Lavrov-Wadephul görüşmesinde basının erişimini kısıtlamak istedi

Zaharova: Almanya, Lavrov-Wadephul görüşmesinde basının erişimini kısıtlamak istedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman tarafının Lavrov-Wadephul görüşmesi öncesinde basının erişiminin kısıtlanmasını ve gazetecilerin soru... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T18:36+0300

2026-09-26T18:36+0300

2026-09-26T18:36+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

almanya

johann wadephul

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye dair detayları paylaştı.Görüşme öncesinde Alman heyetinin basına yönelik çeşitli kısıtlamalar talep ettiğini belirten Zaharova; Alman yetkililerin basının erişiminin sınırlandırılmasını, gazetecilerin soru sormamasının garanti edilmesini, açılış konuşmalarının ses kaydına alınmamasını ve görüntülerin yayınlanmasına ambargo uygulanmasını istediğini aktardı. Zaharova, öne sürülen bu talepleri "Batı demokrasisi" sözleriyle eleştirdi.Rus heyetinin BM kapsamında onlarca görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Zaharova, Lavrov’un Batı tarafından "demokrasi düzeyleri" gerekçe gösterilerek eleştirilen pek çok ülkenin hükümet ve dışişleri bakanlarıyla da bir araya geldiğini kaydetti.Zaharova daha önce, Birleşmiş Milletler’de gerçekleştirilen Lavrov-Wadephul görüşmesinin Alman tarafının girişimiyle yapıldığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-alman-mevkidasi-wadephul-ile-bm-genel-merkezinde-bir-araya-geldi-1109063452.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, almanya, johann wadephul, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi