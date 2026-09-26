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Lavrov, Alman mevkidaşı Wadephul ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi
Lavrov, Alman mevkidaşı Wadephul ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirdi. 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-26T18:58+0300
dünya
sergey lavrov
johann wadephul
rusya
almanya
annalena baerbock
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmenin Alman tarafının girişimiyle gerçekleştirildiğini belirtti.Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı ile son olarak Ocak 2022’de Moskova’da bir araya gelmişti. Söz konusu dönemde Almanya Dışişleri Bakanlığı görevini Annalena Baerbock yürütüyordu.‘Lavrov ve Wadephul, Ukrayna krizini görüştü’Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasında gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna eksenindeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/lavrov-guterrese-buca-provokasyonuyla-ilgili-dosya-verdi-1109031003.html
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sergey lavrov, johann wadephul, rusya, almanya, annalena baerbock, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
sergey lavrov, johann wadephul, rusya, almanya, annalena baerbock, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Lavrov, Alman mevkidaşı Wadephul ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi

17:46 26.09.2026 (güncellendi: 18:58 26.09.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmenin Alman tarafının girişimiyle gerçekleştirildiğini belirtti.
Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı ile son olarak Ocak 2022’de Moskova’da bir araya gelmişti. Söz konusu dönemde Almanya Dışişleri Bakanlığı görevini Annalena Baerbock yürütüyordu.

‘Lavrov ve Wadephul, Ukrayna krizini görüştü’

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasında gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna eksenindeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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