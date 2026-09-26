https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-alman-mevkidasi-wadephul-ile-bm-genel-merkezinde-bir-araya-geldi-1109063452.html

Lavrov, Alman mevkidaşı Wadephul ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi

Lavrov, Alman mevkidaşı Wadephul ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirdi. 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T17:46+0300

2026-09-26T17:46+0300

2026-09-26T18:58+0300

dünya

sergey lavrov

johann wadephul

rusya

almanya

annalena baerbock

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101829255_0:0:686:386_1920x0_80_0_0_47b23745979d81cdd3466a020455e1f4.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmenin Alman tarafının girişimiyle gerçekleştirildiğini belirtti.Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı ile son olarak Ocak 2022’de Moskova’da bir araya gelmişti. Söz konusu dönemde Almanya Dışişleri Bakanlığı görevini Annalena Baerbock yürütüyordu.‘Lavrov ve Wadephul, Ukrayna krizini görüştü’Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasında gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna eksenindeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/lavrov-guterrese-buca-provokasyonuyla-ilgili-dosya-verdi-1109031003.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, johann wadephul, rusya, almanya, annalena baerbock, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi