https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/yillik-izin-hesabinda-askerlik-ayrintisi-kdkdan-dikkat-ceken-karar-1109060465.html
Yıllık izin hesabında askerlik ayrıntısı: KDK’dan dikkat çeken karar
Yıllık izin hesabında askerlik ayrıntısı: KDK’dan dikkat çeken karar
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), askerlik hizmetinin yıllık izin kıdem hesabına dahil edilmesini isteyen sözleşmeli sağlık teknikerinin başvurusunu reddetti. 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T12:10+0300
2026-09-26T12:10+0300
2026-09-26T12:10+0300
türki̇ye
kdk
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
yıllık izin
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), askerlik hizmetinde geçen sürenin yıllık izin kıdem hesabına dahil edilmesini talep eden sözleşmeli sağlık teknikerinin başvurusunu karara bağladı. KDK, idarenin talebi reddetmesinde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum bulunmadığına hükmederek başvuruyu reddetti.İstanbul’da Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışan başvurucu, askerlik hizmetinin yıllık izin kıdem hesabına eklenerek kendisine buna göre yıllık izin tanımlanmasını istedi. Çalıştığı kurumun talebi kabul etmemesi üzerine konu KDK’ya taşındı.Askerlik süresinin yıllık izin hesabına eklenmesini istediBaşvurucu, idarenin işleminin yerleşik genel tebliğlere ve Anayasal dinlenme hakkına aykırı olduğunu ileri sürdü.Başvurunun ardından Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin görüşünü KDK’ya iletti.Sağlık Bakanlığı mevzuata dikkat çektiBakanlığın cevap yazısında, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin kararnamede, "Kurumlarda geçen hizmet süresi, 1 yıldan 10 yıla kadar olan personele 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli yıllık izin verilir" hükmünün bulunduğu belirtildi.Yazıda, askeri kurum ve kuruluşlara tabi personelin söz konusu kararname dışında tutulduğu ve yedek subaylıkta geçen hizmet sürelerinin yıllık izne esas süreye dahil edilemediği kaydedildi.Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan personelin askerlikte geçen sürelerinin yıllık izin tespitinde değerlendirileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı ifade edildi.KDK başvuruyu reddettiDosyayı inceleyen KDK, başvurucunun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında askerlik hizmetinde geçen sürenin dikkate alınmaması işlemini hukuka ve hakkaniyete uygun buldu.KDK kararında şu ifadeler kullanıldı:"Kurumumuzca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, ilgili idarenin başvuranın talebinin reddedilmesi yönünde gerçekleşen işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/arac-sahipleri-1-ekime-dikkat-benzine-esel-mobil-zammi-geliyor-1109057165.html
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kdk, kamu denetçiliği kurumu (kdk), yıllık izin
kdk, kamu denetçiliği kurumu (kdk), yıllık izin
Yıllık izin hesabında askerlik ayrıntısı: KDK’dan dikkat çeken karar
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), askerlik hizmetinin yıllık izin kıdem hesabına dahil edilmesini isteyen sözleşmeli sağlık teknikerinin başvurusunu reddetti.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), askerlik hizmetinde geçen sürenin yıllık izin kıdem hesabına dahil edilmesini talep eden sözleşmeli sağlık teknikerinin başvurusunu karara bağladı. KDK, idarenin talebi reddetmesinde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum bulunmadığına hükmederek başvuruyu reddetti.
İstanbul’da Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışan başvurucu, askerlik hizmetinin yıllık izin kıdem hesabına eklenerek kendisine buna göre yıllık izin tanımlanmasını istedi. Çalıştığı kurumun talebi kabul etmemesi üzerine konu KDK’ya taşındı.
Askerlik süresinin yıllık izin hesabına eklenmesini istedi
Başvurucu, idarenin işleminin yerleşik genel tebliğlere ve Anayasal dinlenme hakkına aykırı olduğunu ileri sürdü.
Başvurunun ardından Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin görüşünü KDK’ya iletti.
Sağlık Bakanlığı mevzuata dikkat çekti
Bakanlığın cevap yazısında, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin kararnamede, "Kurumlarda geçen hizmet süresi, 1 yıldan 10 yıla kadar olan personele 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli yıllık izin verilir" hükmünün bulunduğu belirtildi.
Yazıda, askeri kurum ve kuruluşlara tabi personelin söz konusu kararname dışında tutulduğu ve yedek subaylıkta geçen hizmet sürelerinin yıllık izne esas süreye dahil edilemediği kaydedildi.
Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan personelin askerlikte geçen sürelerinin yıllık izin tespitinde değerlendirileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı ifade edildi.
Dosyayı inceleyen KDK, başvurucunun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında askerlik hizmetinde geçen sürenin dikkate alınmaması işlemini hukuka ve hakkaniyete uygun buldu.
KDK kararında şu ifadeler kullanıldı:
"Kurumumuzca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, ilgili idarenin başvuranın talebinin reddedilmesi yönünde gerçekleşen işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır."