Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından çıktı: 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi

© Fotoğraf : Sosyal Medya Vanlı Kara Haydar © Fotoğraf : Sosyal Medya

Ayrıntılar geliyor

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.