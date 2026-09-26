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Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından çıktı: 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi
Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından çıktı: 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından çıktı: 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi

11:48 26.09.2026
© Fotoğraf : Sosyal MedyaVanlı Kara Haydar
Vanlı Kara Haydar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© Fotoğraf : Sosyal Medya
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İstanbul’da düzenlenen operasyonda, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.
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