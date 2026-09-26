https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/vanli-kara-haydarin-araclarindan-cikti-934-milyon-lira-degerinde-doviz-ele-gecirildi-1109059819.html
Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından çıktı: 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi
Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından çıktı: 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T11:48+0300
2026-09-26T11:48+0300
2026-09-26T11:48+0300
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Vanlı Kara Haydar'ın araçlarından çıktı: 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu tespit edilen iki otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.