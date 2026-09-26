https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bassavcilik-7-fonun-kayitlarini-istedi--1109059287.html

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık 7 fonun kayıtlarını istedi

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık 7 fonun kayıtlarını istedi

Sputnik Türkiye

Fon soruşturmasında kayıtlar incelenecek. Başsavcılık 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi, son 3 ayın çıkış trafiği mercek altına alındı. 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T11:13+0300

2026-09-26T11:13+0300

2026-09-26T11:24+0300

türki̇ye

fon

merkez kayıt kuruluşu (mkk)

mali

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, 7 yatırım şirketiyle bağlantılı fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) müzekkere yazdı.Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verileri talep edildi.7 şirketle bağlantılı fonların kayıtları incelenecekBaşsavcılık; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesini talep etti.MKK’ya gönderilen müzekkereyle söz konusu şirketlerle bağlantılı fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin gönderilmesi istendi.Son 3 ayın çıkış trafiği mercek altındaBaşsavcılık, tüm kayıtların yanı sıra özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de acil olarak gönderilmesini talep etti.Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyası kapsamında incelenecek.Mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecekAklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen müzekkere kapsamında MKK’nın ileteceği verilerin, soruşturma dosyasında bulunan diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/arac-sahipleri-1-ekime-dikkat-benzine-esel-mobil-zammi-geliyor-1109057165.html

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fon, merkez kayıt kuruluşu (mkk), mali